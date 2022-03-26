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259 liralık ürünü 49 liraya almak için erkenden koştular! İndirim, izdihama neden oldu

26.03.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir AVM zincirinin Çorum'daki şubesinin açılışında yapılan indirim izdihama neden oldu. 259 liralık ürünlerin 49 liradan başlayan fiyatlarla satılacağını duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde beklemeye başladı. Kalabalığın mitingi andıran görüntüsü saat ilerledikçe daha da arttı.

259 liralık ürünü 49 liraya almak için erkenden koştular! İndirim, izdihama neden oldu

MERKEZİ İstanbul Avcılar'da bulunan bir AVM zincirinin Çorum’daki açılışında çeşitli ürünlerde indirimli ürünlerin satışa çıkarılacağını duyanlar, sabah erken saatte buraya akın ederken, izdiham oldu.

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Ulukavak Mahallesi Duvara Evler Caddesi üzerinde bugün açılacağı açıklanan AVM’nin başta halı, çaydanlık ve ikili banyo paspası olmak üzere çok sayıda ürünü çok ucuza satışa sunacağı belirtildi. Yapılan duyuruların etkisi ile sabah erken saatte mağaza önünde toplananlar, saat 12.00’deki açılış saatini bekledi. Sayıları her geçen dakikada artan müşteriler satışların başlaması ile indirimdeki ürünleri almak için büyük çaba harcadı, zaman zaman izdiham oldu. Mağazada 259 TL tutarında olduğu belirtilen ancak 49 TL’den satışa çıkarılan halılar ve 300 TL yerine 99 TL’den satılan çaydanlıklar büyük ilgi gördü. (DHA)

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