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25A saatleri ve durakları nelerdir? 25A nereden geçiyor? 25A Rumelikavağı- Hacıosman Metro otobüs hattı güzergahı

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
05.11.2024 16:14
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İstanbul'un otobüs hattı güzergahları, şehrin her köşesine ulaşım imkanı sunarak, hem yerli hem de yabancı yolcular için önemli bir ulaşım alternatifidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otobüs seferleri, geniş bir güzergah ağına yayılmıştır. Her otobüs hattı, belirli bir başlangıç noktası ile varış noktası arasında çalışarak, yolcuların ihtiyaç duyduğu rotalarda hizmet verir. Peki, 25A saatleri ve durakları nelerdir?

25A saatleri ve durakları nelerdir? 25A nereden geçiyor? 25A Rumelikavağı- Hacıosman Metro otobüs hattı güzergahı

Otobüs sefer saatleri, İstanbul’un dinamik yaşamı ve yoğun trafiği göz önünde bulundurularak düzenlenir. Genellikle, sabah saatlerinde erken seferler başlayarak, yoğun iş saatlerinde daha sık aralıklarla seferler düzenlenir. Örneğin, hafta içi sabah saatlerinde otobüsler, genellikle 5:30’dan itibaren çalışmaya başlar ve akşam saat 23:00’e kadar seferlerine devam eder. Hafta sonları ise sefer sıklıkları değişiklik gösterebilir; bu nedenle yolcuların sefer saatlerini kontrol etmeleri önemlidir. 25A Rumelikavağı- Hacıosman Metro otobüs hattı ve 25A güzergahı hakkında güncel bilgi almak için çeşitli mobil uygulamalar ve web siteleri mevcuttur.

25A otobüs durakları

Bu hat ile ilgili 25A nereden geçiyor sorusunun yanıtı aranmaktadır. 25A durakları aşağıdaki gibidir:

    1. RUMELİ KAVAĞI - Sarıyer
    1. MENDİREK - Sarıyer
    1. KAVAK YOLU - Sarıyer
    1. TELLİ BABA - Sarıyer
    1. LİMAN CADDESİ - Sarıyer
    1. DALYAN - Sarıyer
    1. YENİ MAHALLE - Sarıyer
    1. SARIYER - Sarıyer
    1. SARIYER MERKEZ - Sarıyer
    1. KOCATAŞ SAHİL - Sarıyer
    1. SEFARET - Sarıyer
    1. BEYAZ PARK - Sarıyer
    1. BÜYÜKDERE MAHALLESİ - Sarıyer
    1. BÜYÜKDERE - Sarıyer
    1. BALIKÇILAR ÇARŞISI - Sarıyer
    1. MEHMET İPGİN - Sarıyer
    1. SEDAT KENT - Sarıyer
    1. ÇAYIRBAŞI - Sarıyer
    1. KEFELİKÖY - Sarıyer
    1. KİREÇBURNU - Sarıyer
    1. TABYA ALTI - Sarıyer
    1. MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Sarıyer
    1. TARABYA İSKELESİ - Sarıyer
    1. TARABYA - Sarıyer
    1. HUZUR EVLER - Sarıyer
    1. HUZUR MAHALLESİ - Sarıyer
    1. TARABYA BAYIRI - Sarıyer
    1. FERAHEVLER YOLU - Sarıyer
    1. SİTELER YOLU - Sarıyer
    1. HACIOSMAN METRO - Sarıyer
    1. HACIOSMAN METRO - Sarıyer

25A saatleri

25A hattının seferleri, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar düzenli olarak gerçekleştirilir. İş günleri sabah saatlerinde seferler genellikle 06:00’dan itibaren başlar. Bu saatten itibaren otobüsler, belirli aralıklarla hareket ederek yolculara ulaşım imkanı sunar. Gün içerisinde sefer sıklığı, yoğun saatlere göre değişiklik gösterebilir; sabah ve akşam mesai saatlerinde otobüslerin daha sık aralıklarla çalıştığı gözlemlenir. İş günleri akşam saatlerinde ise seferler Rumeli Kavağı yönünden 22:45'e kadar, Hacıosman yönünden ise 23:00'e kadar devam eder.

Hafta sonlarında ise 25A hattının sefer saatleri biraz daha farklılık gösterebilir. Yolcular, hafta sonlarında daha geniş bir zaman diliminde seyahat etme imkanı bulurlar. Bu kapsamda hafta sonu 25A sefer saatleri şöyledir:

  • RUMELİ KAVAĞI KALKIŞ: Cumartesi 06:00-22:45, Pazar 06:45-22:35
  • HACIOSMAN METRO KALKIŞ: Cumartesi 06:00-23:00, Pazar 07:00-23:00
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Anahtar Kelimeler:
İETT otobüs
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