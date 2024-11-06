25A saatleri ve durakları nelerdir? 25A nereden geçiyor? 25A Rumelikavağı- Hacıosman Metro otobüs hattı güzergahı

Otobüs sefer saatleri, İstanbul’un dinamik yaşamı ve yoğun trafiği göz önünde bulundurularak düzenlenir. Genellikle, sabah saatlerinde erken seferler başlayarak, yoğun iş saatlerinde daha sık aralıklarla seferler düzenlenir. Örneğin, hafta içi sabah saatlerinde otobüsler, genellikle 5:30’dan itibaren çalışmaya başlar ve akşam saat 23:00’e kadar seferlerine devam eder. Hafta sonları ise sefer sıklıkları değişiklik gösterebilir; bu nedenle yolcuların sefer saatlerini kontrol etmeleri önemlidir. 25A Rumelikavağı- Hacıosman Metro otobüs hattı ve 25A güzergahı hakkında güncel bilgi almak için çeşitli mobil uygulamalar ve web siteleri mevcuttur.
Bu hat ile ilgili 25A nereden geçiyor sorusunun yanıtı aranmaktadır. 25A durakları aşağıdaki gibidir:
25A hattının seferleri, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar düzenli olarak gerçekleştirilir. İş günleri sabah saatlerinde seferler genellikle 06:00’dan itibaren başlar. Bu saatten itibaren otobüsler, belirli aralıklarla hareket ederek yolculara ulaşım imkanı sunar. Gün içerisinde sefer sıklığı, yoğun saatlere göre değişiklik gösterebilir; sabah ve akşam mesai saatlerinde otobüslerin daha sık aralıklarla çalıştığı gözlemlenir. İş günleri akşam saatlerinde ise seferler Rumeli Kavağı yönünden 22:45'e kadar, Hacıosman yönünden ise 23:00'e kadar devam eder.
Hafta sonlarında ise 25A hattının sefer saatleri biraz daha farklılık gösterebilir. Yolcular, hafta sonlarında daha geniş bir zaman diliminde seyahat etme imkanı bulurlar. Bu kapsamda hafta sonu 25A sefer saatleri şöyledir: