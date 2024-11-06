25A saatleri ve durakları nelerdir? 25A nereden geçiyor? 25A Rumelikavağı- Hacıosman Metro otobüs hattı güzergahı

Otobüs sefer saatleri, İstanbul’un dinamik yaşamı ve yoğun trafiği göz önünde bulundurularak düzenlenir. Genellikle, sabah saatlerinde erken seferler başlayarak, yoğun iş saatlerinde daha sık aralıklarla seferler düzenlenir. Örneğin, hafta içi sabah saatlerinde otobüsler, genellikle 5:30’dan itibaren çalışmaya başlar ve akşam saat 23:00’e kadar seferlerine devam eder. Hafta sonları ise sefer sıklıkları değişiklik gösterebilir; bu nedenle yolcuların sefer saatlerini kontrol etmeleri önemlidir. 25A Rumelikavağı- Hacıosman Metro otobüs hattı ve 25A güzergahı hakkında güncel bilgi almak için çeşitli mobil uygulamalar ve web siteleri mevcuttur.

25A otobüs durakları

Bu hat ile ilgili 25A nereden geçiyor sorusunun yanıtı aranmaktadır. 25A durakları aşağıdaki gibidir:

RUMELİ KAVAĞI - Sarıyer

MENDİREK - Sarıyer

KAVAK YOLU - Sarıyer

TELLİ BABA - Sarıyer

LİMAN CADDESİ - Sarıyer

DALYAN - Sarıyer

YENİ MAHALLE - Sarıyer

SARIYER - Sarıyer

SARIYER MERKEZ - Sarıyer

KOCATAŞ SAHİL - Sarıyer

SEFARET - Sarıyer

BEYAZ PARK - Sarıyer

BÜYÜKDERE MAHALLESİ - Sarıyer

BÜYÜKDERE - Sarıyer

BALIKÇILAR ÇARŞISI - Sarıyer

MEHMET İPGİN - Sarıyer

SEDAT KENT - Sarıyer

ÇAYIRBAŞI - Sarıyer

KEFELİKÖY - Sarıyer

KİREÇBURNU - Sarıyer

TABYA ALTI - Sarıyer

MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Sarıyer

TARABYA İSKELESİ - Sarıyer

TARABYA - Sarıyer

HUZUR EVLER - Sarıyer

HUZUR MAHALLESİ - Sarıyer

TARABYA BAYIRI - Sarıyer

FERAHEVLER YOLU - Sarıyer

SİTELER YOLU - Sarıyer

HACIOSMAN METRO - Sarıyer

HACIOSMAN METRO - Sarıyer



25A saatleri

25A hattının seferleri, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar düzenli olarak gerçekleştirilir. İş günleri sabah saatlerinde seferler genellikle 06:00’dan itibaren başlar. Bu saatten itibaren otobüsler, belirli aralıklarla hareket ederek yolculara ulaşım imkanı sunar. Gün içerisinde sefer sıklığı, yoğun saatlere göre değişiklik gösterebilir; sabah ve akşam mesai saatlerinde otobüslerin daha sık aralıklarla çalıştığı gözlemlenir. İş günleri akşam saatlerinde ise seferler Rumeli Kavağı yönünden 22:45'e kadar, Hacıosman yönünden ise 23:00'e kadar devam eder.

Hafta sonlarında ise 25A hattının sefer saatleri biraz daha farklılık gösterebilir. Yolcular, hafta sonlarında daha geniş bir zaman diliminde seyahat etme imkanı bulurlar. Bu kapsamda hafta sonu 25A sefer saatleri şöyledir: