25'inci Adana Film Festivali başladı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 25'incisi düzenlenen Adana Film Festivali, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Türkiye'nin en büyük film festivallerinden biri olan Adana Film Festivali etkinlikleri, sabah saatlerinde Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ramazan Akyürek, Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş ve danışma üyeleri Gülsen Tuncer, Agah Özguç, Levent Özdilek katıldı. Burada bir konuşma yapan Akyürek, "Adana mevsimiyle, iklimiyle, toprağıyla yaşanası bir şehirdir. Bu şehirde doğmak, bu şehirde yaşamak bizler için hem bahtiyarlık, hem de bir kültürdür. Pamuk tarlalarında mor fistanlı genç kızların, kara şalvarlı yağız delikanlılarıyla aşkları hem sinemacılara, hem edebiyatçılara ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle bereketli topraklarımızda sadece pamuk, mısır, buğday, portakal yetişmez. Aynı zamanda gönlü güzel, yüreği güzel sanatçılar da yetişir" dedi. BU YIL DAHA RENKLİ OLACAK 25’inci Adana Film Festivali direktörlerinden olan merhum sanatçı Yılmaz Güney’in kardeşi Yaşar Pütün, bu yıl festival kapsamında birçok çeşitlilik olduğunu ve Avrupa’dan birçok filmin katılım sağladığını söyledi. Pütün, "Bizim festivale film seçerken hiçbir ayrımımız yok. Her filme kapımız açık. İçeriği ne olursa olsun. Bu da festivali daha renkli hale getirecek diye düşünüyorum. Ayrıca Şerif Gören'in bu festival kapsamında 'Yol' filmiyle ödül olacak olması, bizlere gurur veriyor. Geçmişte Antalya'daki Film Festivali'ni görerek, 'benim de memleketimde film festivali olmalı' diyen Yılmaz Güney, Adana Film Festivali'nin temelini atmıştır" diye konuştu. TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FESTİVALİ Adana Film Festivali direktörü İsmail Dikilitaş ise, 8 salonda 200'ü aşkın uzun metraj film ve 421 gösterimle, ağırladığı konuk ve açtığı seans sayısıyla Türkiye'nin en büyük festivalini gerçekleştirdiklerini belirtti. Dikilitaş, şunları söyledi: "Bunun ötesinde 25'inci yılda da geleneğine sahip çıkan ve daha da ileriye taşıma ülküsüyle 900'ü aşkın konuk ağırlayarak kentte bir sinema atmosferi yaratacağız. Dolu dolu bir sinema haftası bizi bekliyor. Gerek dünya sinemasından filmler, gerekse yerli filmler açısından çok zengin bir festival olacak." ADANA'DA SILA KONSERİ 25'inci Adana Film Festivali’nde kent genelinde birçok ücretsiz etkinlik düzenlenecek. Sanatçı Sıla, bugün saat 20.00'de ÇUFAŞ Fuar Alanı'nda konser verecek. 8 gün sürecek olan Adana Film Festivali'nde sinemaseverler dolu dolu günler geçirecek.

