26-31 Mart haftalık burç yorumları

KOÇ Sevgili Koçlar, 31 Mart saat 15:37 Terazi burcunda oluşacak Dolunay, her ne kadar bir ikilemin göstergesi olsa da, yönetici Venüsün bugün Boğa burcunda seyrine başlaması ilişkide sorunların güven-saygı-sevgi çerçevesinde çözülmesini sağlayabilir. Belki de sizin varlığınız, eşiniz için her anlamda değer taşıdığı için tartışmadan uzak durabilir. Siz de aynı şekildi buna gönüllü olabilirsiniz. Tabii ki Terazi dolunaylarında kendi isteklerimizden ziyade başkalarını düşünmek zorunda kalabiliriz. Bu da bizi rahatsız eder. Evet sıkıntılar olsa bile, bir çatışmaya dönüşmeden sorunları mantıklı şekilde konuşursak çözüme ulaştırırız. Şu sıralarda Merkür burcunuzda geriliyor. Bu zaten acil kararların alınmaması, her durumun analiz edilmesi, hızlı çalışan zihnimizin bizi yanlışa sürüklememesi için bilinçli olmayı işaret ediyor. Bu kolay mı? Eğer istersek başarılı olabiliriz. Siz kendinize göre düşünüyorsunuz. Fakat sorunların kaynağında neler yatıyor, ona bakmalıyız. Bencilce düşünemeyiz, problemleri de görmezden gelemeyiz. Bu iş hayatında da, çocuklarımızla ilgili konularda da ve aşka yaklaşım biçimimizde önem taşıyor. Maddi konularda bu Dolunayda bir çözüm bulmak, en azından paramızı uygun şekilde kullanmak mümkündür. Konfora düşkünlük artacaktır. Ayarını bilirsek sorun çıkmaz. Kişisel kararlarınızı lütfen yeniden ele alınız. Dereyi görmeden paçaları sıvamayınız. Evlilik, boşanma veya ilişki mevzularında başkalarının bizden beklentileri ile bizim isteklerimiz arasındaki dengeyi akıllıca sağlamalıyız.

31 Mart saat:07:53-24 Nisan saat:19:40 tarihleri arasında Venüs-Boğa burcunda ilerleyecek. Gayet dikkatli, tedbirli bir şekilde parasal yöndeki ilişkilerimizi ölçüp tartacağız. Sağlam olanla olmayan arasındaki ayrımı rahatlıkla yapabileceğiz. Konfor duygumuz, seçkinlik arzumuz, kaliteli olana bizi yöneltecek. Abur cubur, ıvır zıvır şeylere yönelmeyeceğiz. Huzur ve emniyet duygusu tabii ki kıymetlenecek. Uyum ve denge maddi ve manevi konularda önem verdiğimiz olgular haline gelecek. Bundan taviz vermeyeceğiz. Venüs-Boğa burcunda genel olarak zaten yaş tahtaya pek ayak bastırmaz. Koçlar ne kadar ateşli ve girişimci kişiler olsalar da gezegenlerin transit Boğa geçişlerinde kendilerini garanti altına almaya dönük hareket etmeyi tecrübe ederler. Bu gayet yararlıdır. BOĞA Sevgili Boğalar, 31 Mart saat 15:37 Terazi burcunda oluşacak Dolunay, sağlıklı-verimli bir hayat sürmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlamamızda ışık oluyor bize. Bedenimiz, beslenme düzenimiz, ufak tefek şikayetlerimiz veya uzun süredir devam eden rahatsızlığımız, bütün bunlara eğilmek gerekiyor. İş ortamındaki ilişkilerimiz, başkalarının bizden beklentilerine karşılık bizim isteklerimiz bu Dolunayda önemli. İkileme düşmemek, çelişki yaşamamak, için dengeyi korumak gerekiyor. Bu ailemiz veya ilişkilerimizin tümünde geçerli. Gerektiğinde çevremizle iş veya özel anlamda paylaşımda bulunacağız, görüşeceğiz, birlikte hareket edeceğiz. Ancak yeri geldiğinde kendimize zaman ayırmayı, isteklerimizi ılımlı şekilde iletmeyi bileceğiz. Sadece başkaları değil, biz de önemliyiz. Dolunayın yöneticisi Venüs, bugün burcunuzda seyrine başlıyor. Bu da gösteriyor ki, kendimizi ihmal etmeyeceğiz. Maddi-manevi her anlamda güven, huzur, garanti olgularını önemseyeceğiz. Merkür şu aralar geri hareketini sürdürüyor. Bu yarım kalan çalışmaları bitirmek için gayet olumludur. Ancak gerginlik, sıkıntıları içimize atmak ve sonra öfkelenmek en başta sağlığımızı, ruhumuzu yorar. Enerjimizi doğru yönlendirmek için, yorumunuzda yer alan tavsiyelere uymanızda yarar var.

31 Mart saat:07:53-24 Nisan saat:19:40 tarihleri arasında Venüs, burcunuzda seyrine başlıyor. Venüs burada güçlü bir yönetici olduğu için, Boğalar bu dönemde ilişkilerini ölçüp tartmada, çalışma hayatı ve sağlığınızla ilgili konularda sağlam, uzun vadeli ve gayet başarılı kararlar verebilirsiniz. Venüs, size cazibe kazandırıyor, güçlü karakteristik özelliklerinizi ilişkilerde sergilemenizde ışık oluyor. Güven arıyoruz ve sahip olduğumuz değerleri önemsiyoruz. Ailemizi, sevdiklerimizi kolumuz kanadımız altına alma arzumuz yoğun. Eğer bekarsak, hali vakti yerinde biriyle olmayı tercih edebiliriz. Kilo alımına mutlaka dikkate ediniz. Yeme-içme konusunda dozu kaçırmayınız. İKİZLER Sevgili İkizler, 31 Mart saat 15:37 Terazi burcunda oluşacak Dolunayda, liderlik arzumuz, isteklerimizi elde etmek ve bildiğimiz gibi ilerlemek ihtiyacımız bir hayli yoğun. İşlerimizi, plan ve projelerimizi yürürlüğe koymak, başkalarını etkilemek, cesaretle yol almak niyetindeyiz. Ancak bizi durduran, bekleten bir şeyler var. Sözgelimi aşk hayatımızda nazik, uyumlu, adil olmak durumundayız. Kendimize dönük düşünürken, başkasının bize ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Tek başına hareket etmek isterken, eşimizi-partnerimizi-çocuğumuzu ihmal edemiyoruz. Bu Dolunayın yöneticisi Venüs-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu durum huzursuzluk çıkmaması, rahatımızın kaçmaması için dikkatli olacağımızı gösteriyor. Bu işimize gelir mi? Belki hayır ama en azından ucu bize dokunacak diye, yanlışa düşmeyiz. Merkür-Koç burcunda geriliyor. Geçmiş meseleler, daha önce konuşulmuş konular, iş veya projeler bekliyor. Bu bizi rahatsız ediyor ama en azından zaman kazandırarak yanlış bir karardan koruyor. Finansal konularda zaten dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü ister istemez ciddi şekilde borçlar, krediler, eş veya ortaklarımızla ilgili sorunlar zorluyor. Bu Dolunayın bizi hizaya çektiğini, biraz sınırladığını, yavaşlattığını görüyoruz.

31 Mart saat:07:53-24 Nisan saat:19:40 tarihleri arasında Venüs-Boğa burcunda ilerleyecek. İlişkilerimizde ve hayatın genelinde huzur, emniyet, güven, istikrar, sağlık gibi konuların etkili olacağını söyleyebilirim. Venüs bize, adım adım ilerlemenin, hızlı gidip dağılmaktan daha etkin olacağını vurguluyor. Uzun vadeli olana yönelmeyi, sağlıklı ve köklü olanı tercih etmeyi, gelir geçer işler, ilişkiler yerine, kalıcı olanı istemeyi işaret ediyor. Geri planda kendimize fiziksel ve ruhsal anlamda çeki düzen vermek için iyi bir fırsat. Bilirim sizler pek yerinizde durmazsınız. Oradan oraya merakla koşturur, bilmek, öğrenmek istersiniz. Hareketliliği seversiniz. Ancak bu geçişle biraz yavaşlamaktan sorun çıkmaz. YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 31 Mart saat 15:37 Terazi burcunda oluşacak Dolunay, dış dünyanın tuhaf oyunları, rekabeti ve zorluklarıyla mücadele isteğimizi körüklese de, biz kendi içimizdeki huzuru, dinginliği, sevgiyi, uzlaşıyı sağlam tutmamız gerekiyor. Evet ileri atılmak, kendimizi göstermek veya hakkımızı yiyen sistem veya kişilere karşı gerekeni yapmak istiyoruz. Fakat bu sinir, öfke en çok bize zarar verir, bunu da bilmeliyiz. Yeni bir girişim veya iş arayışında olabiliriz. Bunun bir nedeni de, kaliteli bir hayat sürmek, güzel bir evde yaşamak, bir yuva kurmaktır. Bunların tümü biraz yavaşlayabilir. Çünkü Merkür-Koç burcunda geriliyor. Doğal olarak şu andaki mevcut şartlar, beklentiler, yapılacak işler, başvurular tümüyle gözden geçirilmeli. Aceleyle karar verilmemelidir. Dolunayın yöneticisi Venüs-Boğa burcunda bugün seyrine başlıyor. Bu iyiye işaret, en azından Dolunayın gerginliğini azaltıyor. Dostlarımızın varlığı veya maddi-manevi anlamda bize destek verecek kişilerle karşılaşabiliriz. Bize güven veren değerlerimizi, zorluklara rağmen koruruz. Benim size tavsiyem çekişme, tartışma, önünüzü görmediğiniz bir yola başvurmayınız. Sakin olalım. Yorumda sözü edilen tavsiyelere elden geldiğince kulak verelim.

31 Mart saat:07:53-24 Nisan saat:19:40 tarihleri arasında Venüs-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu süreçte, rahat ve konforlu bir yaşamın, bu yönde ilişkiler kurmanın, kendimizi garanti altına alacak kararlarımızı gözden geçirmenin vaktidir. Şimdi huzur duygumuz çok daha etkili oluyor. Sevdiğimiz, sahip olduğumuz için mutlu olduğumuz her şeye kol kanat geriyoruz. Hedefimiz güçlenmek ve güzel duygularla çevrili şekilde problemlerin üstesinden gelmek. Bir şeyler yoruyor bizi. Ancak biliyoruz ki, nefes almak, yaşamak her şeyden daha kıymetlidir. Sorunlar halledilir, pürüzler çözülür. Yeter ki insanın sağlığı yerinde olsun. Venüs-Boğa geçişi aileniz, eviniz, dostlarınızla kurulan güçlü bağların işaretçisi olarak gayet olumlu buluyorum. ASLAN Sevgili Aslanlar, 31 Mart saat 15:37 Terazi burcunda oluşacak Dolunay, uluslararası çalışmalar, yeni projeler ve tüm yeni girişimlerin, uzaklara gitmenin, başka şehirde yaşamanın, hakkımız olanı alma arzumuzun işaretçisi olsa da, bir şeyler bizi şu andaki mevcut alanda tutabilir. Bu yakınlarımızdan ayrılamama veya alıştığımız düzeni bırakamama şeklinde olabilir. Bir nedenle dururuz, bekleriz, anlamaya çalışırız. Bu mecburiyetten veya bir şeyler tam olgunlaşmadığı için olabilir. Merkür-koç burcunda gerilediği için, tabii ki beklemede kalıyoruz. Aceleyle karar vermemiz yanlış olabilir. Belki de gözden kaçan noktalar bizi düşündürüyor olabilir. Başka bir yere yerleşmek, eğitim görmek, iş yapmak, bir değişimi başlatmak tabii ki de iyi analiz gerektirir. Onun için bu durum sizi üzmesin, sinirlendirmesin, sabırsızlığa yol açmasın. Her zaman bir hayır vardır diyelim. Bu Dolunayın yöneticisi Venüs, bugün Boğa burcunda seyrine başlıyor. Bu gösteriyor ki, evet şu an bekliyoruz, içerliyoruz, birilerine anlayış gösteriyoruz veya tekrarlanan görüşmeler, çalışmalar bizi yoruyor ama bu boşuna değil. Bunun ödülünü alacağız. Arzu ettiğimiz garanti, huzur, maddi-manevi açıdan bizi tatmin edici gelişmeler yaşanabilir. Biraz sabırlı olmak, sağlam olanı elde tutmak, uzun vadeli tekrar düşünmek lazım.

31 Mart saat:07:53-24 Nisan saat:19:40 tarihleri arasında Venüs-Boğa burcunda ilerleyecek. İş hayatımız, finansal meseleler ve hedeflerimizi sağlam ve uzun vadeli şekilde düzenlemede etkili olacak Venüs süresince sorumluluk duygumuz ve üretime dönük düşünmemiz, buna göre ilişkiler kurmamız mümkündür. Sahip olduğumuz değerlerin farkına varırız ve olmayı düşündüğümüz güzellikler için neler yapabileceğimizi düşünürüz. İlişkilerimizde güven, istikrar, sağlamlık olguları bir hayli etkilidir. Duygusal değil, bilakis mantıklı şekilde kendimizi sağlama alarak insanlarla bağlantı kurarız. İşe yaramayan, boşuna zaman alan, bir şey kazandırmayan kişi ve işlerden uzak dururuz. Dengemizi kimsenin bozmasına izin vermeyiz. İlkelerimiz önemlidir. BAŞAK Sevgili Başaklar, 31 Mart saat 15:37 Terazi burcunda oluşacak Dolunay, başkalarından talep ettiğimiz krediler veya arzu ettiğimiz desteklere karşılık, bizim kimseye tam olarak güvenmeden hesabımızı bilmemiz gerektiğini vurguluyor. Bu durumu olumsuz değerlendirmeyin. Sadece biraz durup şartlara bakmak gerekiyor. Evet istekliyiz, arzuluyuz, aceleciyiz ve hesap kitap yapıyoruz. Fakat evdeki hesap çarşıya uymaz sözünü de unutmamalıyız. Kaldı ki, Merkür-Koç burcunda geriliyor. Bize tekrar düşün, tekrar bir bak, bekle ve sabırlı ol diyor. Bu kolay değil belki ama hayırlı olsun demek de gerekiyor. Bu arada lüks yaşam isteğimiz, harcamalarımız, bazen dikkat etmeyişimiz bizi başkalarına mecbur kılıyor da olabilir. Bu Dolunayın güzel bir işareti var. Venüs bugün güçlü olduğu Boğa burcunda ilerleyecek. Bu size uzak bir akrabadan, partner veya farklı bir yerden gelecek desteği gösterebilir. Sadece Koç burcundaki geri hareket nedeniyle biz başka bir yerden çözüm beklerken, bir lütuf bize farklı bir yol sunabilir. Benim size tavsiyem, sağlam ve garantili olanı önemsemeniz. Şuradan buradan gelir demek yerine, gerçekten size ulaşanı, elinize geçeni, güvencesi olanı önemsemenizdir. Bu Dolunay zorlayıcı olsa da, başka bir kapı açabilir önünüzde. Bekleyelim, görelim dostlarım.

31 Mart saat:07:53-24 Nisan saat:19:40 tarihleri arasında Venüs-Boğa burcunda ilerleyecek. Aşırı sağlam düşünmemize neden olsa da, emin olunuz ki, en doğru tercihi yapabilmeniz için bu dönem gayet olumludur. Tabii ki sahip olma arzusu Venüs-Boğa geçişlerinde her zaman hissedilir. Elimizdekinin kıymetini bilerek, uzun vadeli olacak şekilde değerlendirmek isteriz. Mal, mülk, paylaşım, kazanç yönünde durum budur. İlişkilerde ise, sözünün arkasında durabilen, huzur veren, güven uyandıran kişilerle bağlantı kurmayı tercih ederiz. İlişki hayatımızda da, partnerin gücü, sözü, duruşu ve güvenirliği çok önemlidir. Satış-pazarlama, ticaret konularında piyasanın durumuna bir bakmak, mal veya ürünümüzün ne kadar ettiğini hesaplamak, uzmanlara danışmak yerinde olur. Bu devrede başlayan bir ilişki hakkında karar vermek için uzun uzun düşünürüz. TERAZİ Sevgili Teraziler, 31 Mart saat 15:37 burcunuzda oluşacak Dolunay, ilişkide sevgi-saygı-güven anlayışının ne kadar güçlü olduğu gerçeğine göre anlam kazanacaktır. Sorunlu bir ilişkide karşı tarafın kendi istekleri, arzuları ve hakimiyet dürtüsü bir hayli fazla. Buna karşılık biz, doğal yapımız gereği uzlaşmaya, bir şekilde bu zorlu ilişkiden kurtulmaya bakıyoruz. Aslında kendimizi belki çok önce yaptığımız bir hatalı seçimin imtihanını yaşıyoruz. İyi anlamak gerekiyor. Öyle bir dengeli olmak ve öylesine bilinçli bakmak lazım ki, şu badireyi atlatalım. Bu bir evlilik kararı da olabilir. Ancak her yönüyle ele almak gerekir. Çünkü birden bire bizi etkileyen kişi, daha sonra bize hiç uymayan bir kişiye de dönüşebilir. Şu aralar Merkür-Koç burcunda geriliyor. Görüyoruz ki, olan bitenlerin değişmesi mümkün. Peşinden gittiğimiz ne varsa, üzülmemek, huzur bulmak için aklımızın başımızda olması gerekiyor. İş ortaklığı konuların da durum bu. Yasal sözleşmeler, mahkemeler, davalar için karşılıklı uzlaşı şu an mümkün olmasa da, tekrar görüşülebilir. Dolunayın yöneticisi Venüs-Boğa burcunda bugün seyrine başlıyor. Bu gösteriyor ki, maddi-manevi açıdan garanti olgusu çok kıymetli. Eğer evlilik kararı verilecekse eşin parasal durumu, boşanmaya karar vereceksek, nafaka, işten ayrılacaksak tazminat mevzularını halledebiliriz. Benim tavsiyem, dengeli bir ilişki, alışveriş, anlaşma, uzlaşma, sakinlik kıymetli. Aceleyle bir çuval inciri berbat etmeyelim. Eden olursa, o da bundan zarar görecektir. Merak etmeyin.

31 Mart saat:07:53-24 Nisan saat:19:40 tarihleri arasında Venüs-Boğa burcunda ilerleyecek. Kendi değerimizin farkında ve başkalarının hayatımızdaki öneminin bilincinde olacağımız bu süreçte sevdiklerimizin varlığını, nefesini, yanımızda olduklarını görmekten yanayız. Bolluk ve bereket için dileklerde bulunma vaktidir. Arzularımızı, çekici yanlarımızı sevdiğimiz kişiye yansıttığımız bir dönemdir. Aynı şekilde jestler, davranışlar görmek isteriz. Belki çok fazla duygusal davranmayız. Hayatımıza yeni birisi girdiğinde ona hemen güvenmeyiz. Eşimizle sorunlarımız varsa, bunları sırf menfaatlerimiz nedeniyle es geçmemeliyiz veya sürekli bir beklenti, alışveriş üzerine kurulan ilişkilerin uzun ömürlü olmayacağını bilmeliyiz. Birlikte üretmek, birlikte kazanmak, birlikte hayatı kotarabilmek ve buna göre ilişkilerimizi gözden geçirmek için Venüs-Boğa geçişleri faydalıdır. AKREP Sevgili Akrepler, 31 Mart saat 15:37 Terazi burcunda oluşacak Dolunay, günlük yaşamda veya çalışma hayatında, düşündüğümüz girişimlerin, yeni projelerin, sağlığımızı ilgilendiren şikayetlerin düzenlenmesi isteğimizi işaret ediyor. Belki de sistem bizim işlerimize öncelik vermemizi, şartlara uymamızı, tüm gücümüzü ortaya koymamızı bekliyor. Ancak bizim fiziksel ve bedensel olarak kendimize dikkat etmemiz gerekebilir. Bizden birileri beklerken, biz onlardan talepte bulunabiliriz. Bizi düşünsünler, anlasınlar üstümüze gelmesinler isteriz. Bu olmadığında, kendi dünyamıza çekilir, cesaretsizleşir, olanı olduğu haliyle kabulleniriz. Şu sıralarda Merkür-Koç burcunda geriliyor. Doğal olarak değişiklik, yenilik ve girişimler beklemede duruyor. Bir adım atmak istesek de, bir şeyler bizi engelliyor, tekrar düşünmeye çağırıyor. Bunu olumsuz görmeyelim. Belki de bizim işimize gelecek, zaman kazanmış, tam olarak kafamızda oturtmuş olacağız. Ancak sağlığımızı ihmal etmeyelim. Kontrollerimizi mutlaka yaptıralım. Belimize, böbreklerimize, tansiyonumuza dikkat edelim. Çünkü bunlar bir şekilde tekrarlanır, bizi uyarır. Bu dolunayın yöneticisi Venüs, bugün Boğa burcunda seyrine başlayacak. Bu durum eş veya diğer insanların desteğini görmek, sağlam ve uzun vadeli bir ortaklık kurmak, evlenmek gibi durumu sağlayabilir. Gizli ilişkiler, gizli işlerden kaçınalım. Cinsel hayatımıza dikkat edelim. Maceracı düşünmeyelim.

31 Mart saat:07:53-24 Nisan saat:19:40 tarihleri arasında Venüs-Boğa burcunda ilerleyecek. Zoraki değil, gönülden ve içten davranışlar bu dönemde önemlidir ve ilişkiyi köklendirir, güçlendirir, verimli hale getirir, büyütür. Venüs-Boğa geçişinde uzun ömürlülük ve güven ayrıca maddi anlamda kendimizi garanti altında hissetmek isteriz. Bu kriterler çerçevesinde ilişkileri ele alırız. Evlilikler de buna göre gözden geçirilir. Ancak her ilişki böyle midir, bu şekilde mi gelişir? Tabii ki tam tersi durumlar yaşanabilir. Bir beraberlik umduğumuz gibi başlamadığında veya yürümediğinde ne yapacağız. Eşimiz sadece kendi çıkarlarını düşünen biriyse ne olacak? Onun için değer ölçülerimizi, ilişkiye verdiğimiz önemi, kattıklarımızı ve aynı şekilde karşımızdakinin yaklaşım tarzını bu dönemde mutlaka gerçekçi şekilde gözden geçirmeliyiz. Böylece en doğru kararı verir, ona göre devam ederiz veya sonlandırırız. YAY Sevgili Yaylar, 31 Mart saat 15:37 Terazi burcunda oluşacak Dolunay, sizi aşkta çok daha hevesli kılıyor. İstek ve arzularınızı aşkın tensel ve ruhsal enginlerinde doyurma ihtiyacı bir hayli yüksek. Aşkın meyvesi çocuklarınız da kıymetli. Kendinizi ve önceliklerinizi bilerek, öne atılmaya, elde etmeye açıksınız. Size ait olduğunu düşündüğünüz her şey için elinizden geleni yaparsınız. Ancak bu Dolunayda başkalarının da sizden beklentileri var. Kendi dünyanız ve diğerleriyle paylaştıklarınız. Belki de bireysel arzular beklemek zorunda kalacak ya da siz dış dünya ile kendi dünyanız arasındaki dengeyi sağlamalısınız. Merkür-Koç burcunda geriliyor. Bu gösteriyor ki, eski bir aşk ilişkisi yine gündemde. Belki de birkaç hafta önceki meseleler tekrar bir gözden geçirilecek. Kararlar ölçülüp tartılacak. Aceleye getirilmeyecek. Öyle ateşli, öyle umarsız hareket etmek pek mümkün değil. Özellikle aşkta. Enerjinizi gruplarla, sosyal dünya, insanlarla temasta kalarak çok daha etkili kullanabilirsiniz. Davetlere, etkinliklere katılmak, halkla ilişkiler, dostlarla temas etmek, modayı takip etmek, güzellik ve bakım konularına eğilmek gibi. Dolunayın yöneticisi Venüs-Boğa burcunda bugün seyrine başlıyor. Sizin sağlıklı, huzurlu, güven dolu yaşama ihtiyacınız var. Gelir geçer şeyler yerine, her şeyin maddi-manevi geri dönüşümünü önemseyeceksiniz. Bolluk ve bereket, uzun vadeli uyumlu, dengeli iş ve ilişkilere hayatınızda daha fazla yer vereceksiniz.

31 Mart saat:07:53-24 Nisan saat:19:40 tarihleri arasında Venüs-Boğa burcunda ilerleyecek. İlişkilerimiz, parasal güvencemiz, sağlamlık arayışımız bu dönemde bir hayli önem taşıyor. Yaylar iyi niyetli, çıkarlarının peşinde koşmayan, derinlemesine düşünen, geneli pozitif düşünen kişilerdir. Fakat şimdi, önümüze ardımıza bakma vakti geldi. Ne kadar güvende olduğumuzu, huzurlu bir yaşam sürüp sürmediğimizi, işimizden zevk alıp almadığımızı, kazancımızı mercek altına almalıyız. Uzun vadeli ve hakikaten güvenilir işlere yönelmeliyiz. İlişkilerde sağlamlık ve netlik, değer bilen insanlar başımızın tacı. Tam tersine sürekli kendi alacağını düşünen, çıkar ilişkisiyle bize yaklaşan insanlara dikkat etmeliyiz. Plan ve projelerimizi kimlerle işbirliği yaparak sürdürüyorsak, bunun yarar ve zarar hesabına bakmalıyız. İş saatleri, iş güvenliği, sosyal haklarımızı gözetmeliyiz. OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 31 Mart saat 15:37 Terazi burcunda oluşacak Dolunay, evimiz-ailemizle ilgili konulara bir hayli istekli olmamızın işaretçisidir. Ancak iş hayatı ve toplumla birebir ilişkimiz de aynı şekilde önem taşır. Evimiz içindeki koşturmaca bir hayli yoğun olduğu için, bir yandan bunları düzene koymaya çalışırız, diğer taraftan işimize gücümüze bakarız. Bu bir taşınma, ev içinde bir tadilat, değişim, yenilik olabilir. Evinizi kaleniz gibi korursunuz. Orada tek hakim kişi olmak istersiniz. Belki bir ev satın almak, kiralamak, ofis açmak da mümkündür. Ancak Merkür-Koç burcunda gerilediği için, şu sıralar her şey tekrar gözden geçiriliyor, yarım kalan işler tamamlanıyor, zaman olgusu sizin için son derece önemli. Bunların hepsi yavaş yavaş yoluna girecektir. Çünkü Dolunayın yöneticisi Venüs, bugün Boğa burcunda seyrine başlıyor. Her ne kadar yeni bir şeyler ortaya koymak zor olsa da, tekrar bakmak gerekse de, Venüsün etkisi Dolunayın gerginliğini azaltıyor, sakinleştiriyor. Evet güzel gelişmeler olacak. Fakat sabırlı olmak lazım. İş-ev arasındaki dengenin güzel bir şekilde kurulması, sağlıklı hale getirilmesi lazım. Eskiye ait bazı eşyalar, evraklar, gereksizler ayıklanabilir. Bir miktar para harcanabilir. Ancak bunların hesabını bilmek gerekir. Konfor duygumuz, kalite anlayışımız gerçekten olumlu. Demek ki, dikkatli olursak Dolunayın ışığından olumlu şekilde yararlanırız.

31 Mart saat:07:53-24 Nisan saat:19:40 tarihleri arasında Venüs-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu Oğlaklar gibi sağlamcı burç mensupları için rahatlatıcı, ilişkilerinde huzuru temel almanızı, güven ve uzun vadeli olana yönelmesinde destekleyici bir geçiştir. Hayatın içinde çoğu zaman tercihler yapıyoruz. Bunların tadımlık değil ömürlük olmasını istiyoruz. Bazen başarıyor kimi zaman zorlanıyoruz. Uyarılarla karşılaşıyoruz. Fakat neyin ne olması gerektiğini, neye ihtiyacımız olduğunu bildiğimiz halde yanlışlar yapıyoruz. İşte Venüs-Boğa geçişinde kazandırıcı olana yöneleceğiz. Huzur olgusu insandan insana tanımlansa da, bir gerçek var ki, bu dönemde aşkta, çocuklarımızla ilgili konularda ve her şeyde huzur, sağlamlık, güvenilirlik, uzun vadelilik ilkesini gözeteceğiz. KOVA Sevgili Kovalar, 31 Mart saat 15:37 Terazi burcunda oluşacak Dolunay, önemli konularda aceleyle karar vermeye ve uygulamaya pek elverişli bir zaman değil. Siz hangi konuda ilerlemek, öğrenmek, tecrübe sahibi olmak istiyorsanız bunu sürekli tekrar ederek geliştirmelisiniz. Bu Dolunay size araştırmanızı, idealleriniz için farklı ülke, kültür ve bilgileri öğrenmenizi söylüyor. Sadece kendi bildiğinizin doğru ve yeterli olduğunu düşünmeyiniz. Aynı alan veya konularda etkili isimleri, dergileri, yayınları takip ediniz. Sizinle bağlantı kurabilecek, sizinle yazışarak, konuşarak birlikte öğreneceğiniz kişilerle tanışabilirsiniz. Bu özel bir yakınlaşma da olabilir. Tanışacağınız kişi, dikkatinizi çeker. Merkür şu aralar Koç burcunda geriliyor. Bu nedenle bu bahsettiğim tekrarlar, durup iyice sindirmeler, eğitim, girişim, yenilikler belki yavaşlıyor ancak özü kuvvetleniyor. İnsan daha fazla öğrendikçe deneyim kazanıyor. Kazandığı deneyimleri çevresiyle paylaşarak, başkalarının da bilgilenmesini sağlıyor. Ancak aceleyle karar verilmemeli. Dolunayın yöneticisi Venüs-Boğa burcunda bugün seyrine başlayacak. Ailemiz, evimiz, maddi-manevi güvencemiz kıymetlenecek. Biz yapmak istediğimiz yenilikleri daha sağlam bir şekilde düzenleyeceğiz. Şimdi beklemede olsak da, başkalarıyla temasımız güçlendiğinde, doğru bir karar vermek, hem ilişki hem diğer konularda faydalı olacaktır.

31 Mart saat:07:53-24 Nisan saat:19:40 tarihleri arasında Venüs-Boğa burcunda ilerleyecek. Çoğu zaman hayatın koşturması içinde sevdiklerimize vakit ayıramıyoruz. İşte bu süreç onlarla maddi-manevi anlamda ilgilenmemizi sağlayıcıdır. Sağlamlık, uzun ömürlülük, güvence ve seçkinlik gibi önemli kriterlerin baş tacı yapılacağı zamandır. Ev sahibi olmak, geleceğimizi garanti altına almak için planlar yaparız ve artı ve eksileriyle gözden geçirdikten sonra uygularız. İhtiyaçların belirlenmesi, yatırım yapılması, ekonomik hareket edilmesi yönünde en uygun zamandır. Konforlu, rahat, huzurlu, sağlam, üretime dönük, fayda getirici ve insanın kendini doyumlu hissedeceği Venüs-Boğa geçişinde kurulan yuvada bereket daim olur. BALIK Sevgili Balıklar, 31 Mart saat 15:37 Terazi burcunda oluşacak Dolunay, kazanç elde etme ve aynı hızla harcama sonucu yaşanan bir sıkıntıyı işaret edebilir. Siz bu duruma bir çözüm bulmak için, başkalarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Hatta bu yönde girişimde bulunmuşsanız, şimdi bekleme vaktidir. Bu Dolunay aslında bir uyarıdır. Elinize geçeni har vurup harman savurmamak gerektiğini söyler. Bir başka önemli konu, sizin para konusunda birilerine güvenmeniz neticesinde yaşan bir sorunun göstergesidir. Borç vermiş veya kefil olmuşsunuzdur. Şimdi de alacağınızı tahsil etmekte zorlanırsınız. Merkür-Koç burcunda geriliyor. Parasal konularda evdeki hesabın çarşıya uymayacağını bilerek dikkatli olmalıyız. Belki de güvendiğimiz bir işe kendi başımıza değil, başkalarıyla ortaklaşa girişebiliriz. Bir yenilik için, dış desteğe ihtiyaç duyabiliriz. Ancak bunların çok iyi analiz edilmesi lazım. Bu kazançla ilgili konular ve şu ana kadar yazdıklarım tekrar karşımıza çıkabilir, tam oldu derken, yeniden ilgilenmemiz gerekebilir. Aceleyle karar verip, bir başka soruna yol açmamak lazım. Dolunayın yöneticisi Venüs, bugün Boğa burcunda seyrine başlıyor. Bu durum, yakınlarımızla ilişkimizi güçlendiriyor. Böylece dolunayın yaşattığı maddi-manevi krizi aşmak mümkündür. Elimize geçenin kıymetini bilmek vaktidir.