26 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise Başkan Trump'ın G-7 zirvesi sırasında Çin'e yönelik gümrük tarifesi politikasını sürdüreceği konusunda ısrarcı olmasının dünya liderlerini kaygılandırdığını yazıyor. Habere göre Trump, Amerikan firmalarına Çin'den çıkma talimatı vermesinden bir gün sonra Çin ithal mallarına bir kez daha ilave gümrük tarifesi getirme konusunda tereddütleri olduğunu söyledi. Ancak Trump, birkaç saat içinde fikir değiştirdi ve tek pişmanlığının, tarifeleri daha da yükseltmemek olduğunu belirtti. Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin bu kararsız tavrı, gazeteye göre belirsizliği daha da körüklüyor ve küresel ekonomik dengede ibrenin gerilemeye doğru kayacağı kaygılarını arttırıyor. Küresel ekonominin zayıflama sinyalleri verdiği bu dönemde Trump'ın Çin'le tek başına yüzleşmesi ve bunun beraberinde getireceği tehlikeler, Amerika'nın çıkarlarına ters düşüyor. Öte yandan ticaret savaşlarını sürdürmedeki ısrarcı tavrını eleştiren Demokrat Partililer, Trump'ın Çin'i ikna etmek için müttefiklerle işbirliği yapmamasının Amerika'nın elini zayıflattığını savunuyor.

New York Times bugün ayrıca Beyaz Saray'a yakın muhafazakar bir grubun, Trump'a muhalif medya kuruluşlarını itibarsızlaştırmak ve haber medyasının etki alanını daraltmak için saldırgan bir kampanya başlattığını yazıyor. Gazete, haberini, kampanya hakkında bilgisi olan dört kaynağa dayandırıyor. Buna göre CNN, Washington Post ve New York Times gibi kuruluşlarda faaliyet gösteren tanınmış ve etkin gazeteciler hakkında yıkıcı etkisi olacak, on yılı aşkın süreye yayılan sosyal medya paylaşımları ve açıklamalar toplanıyor. Muhafazakar grubun araştırmaları, gazetecilerin siyasette aktif aile fertlerini, liberal aktivistleri ve Trump'ın siyasi muhaliflerini de kapsıyor. Habere göre Trump yanlısı bu ağın topladığı verilerin miktarı ve siyasi önemli konusunda bağımsız bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Kimileri, grubun amacının gazetecileri ve medya kuruluşlarının sahiplerini korkutmak ve sindirmek olduğu görüşünde. Kampanyanın en etkin aktörüyse Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'a danışmanlık yapan ve Başkan Trump'ın eski danışmanlarından Stephen Bannon'a olan yakınlığıyla tanınan 47 yaşındaki Arthur Schwartz. Beyaz Saray Basın Dairesi ise Başkan Trump'ın, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nin ya da Beyaz Saray içindeki başka yetkililerin kampanyanın varlığından haberdar olmadığını kaydediyor. Ancak gazete, kampanyanın, haber medyasını ”toplum düşmanı” olarak niteleyen Başkan Trump'ın medyanın inandırıcılığını ortadan kaldırma çabalarıyla örtüştüğünün altını çiziyor. Kampanya hakkında bilgisi olan kaynaklara göre veriler, gazetecilerin ve Trump muhaliflerinin Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından ve paylaşımlarından toplandı. Kaynakların açıklamalarına göre veriler, birkaç yüz kişiyi ”işten kovduracak” nitelikte.