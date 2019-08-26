26 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Başkan Trump'ın Fransa'nın sahil kasabası Biarritz'de düzenlenen G-7 zirvesinde ticaret savaşlarına devam edeceğinin sinyalini verdiğini ve İran konusunda diğer liderlerle ters düştüğünü yazıyor. Habere göre İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in Fransa'nın daveti üzerine sürpriz bir şekilde zirveye katılması, Amerikan heyetini hazırlıklık yakaladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Fransız yetkililerle görüşen Zarif, İngiliz ve Alman heyetlerle bir araya geldikten birkaç saat sonra Amerikalı yetkililerle görüşmeden Biarritz'den ayrıldı. G-7 liderleri, kapalı kapılar ardında yapılan yemekli toplantılarda Trump'tan İran ve başka meseleler hakkında bazı tavizler koparmaya çalıştı. Ancak Trump, bu girişimlere, Çin'le Amerika arasındaki ticaret savaşına devam edeceğini söyleyerek ve Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin anlaşmaları ihlal ettiği konusunda Japonya'yla ters düşerek yanıt verdi. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Trump'ı iklim değişikliği konusunda uyarması ve ticaret savaşlarını devam ettirmesini sorgulaması, iki lider arasında soğukluk yaşanmasına neden oldu. 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi üzerine gruptan çıkarılan Rusya'nın gruba yeniden dahil edilmesi konusu da bu yılki G-7 zirvesinde tartışma konusu oldu. Fransa, Almanya ve İngiltere, Rusya'nın gruba yeniden katılması için henüz erken olduğunu savunurken Trump, Rusya'nın üyeliğe tekrar kabul edilmesini istedi. Öte yandan Macron'un bir danışmanı, zirveye katılan liderlerin, İran ve Batılı ülkeler arasında görüşmeler yapılması ve gerginliklerin azaltılmasıyla ilgili ortak mesajın İran'a iletilmesi konusunda Macron'un görevlendirildiğini belirtti. Ancak Trump, İran'a ortak mesaj iletme ya da mesajı iletecek kişinin Macron olması konusunda herhangi bir onay vermediğini kaydetti. Gazete, Trump'ın kritik küresel meselelerde diğer liderlerle görüş farklılıkları yaşamasının Amerika'nın G-7 zirvesinde tecrit edilmesine yol açtığı yorumunda bulunuyor.

Wall Street Journal bugün ayrıca yatırımcıların, Başkan Trump ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlıkların ve Trump'ın para politikaları konusunda Merkez Bankası FED'le zıtlaşmasının ekonomi üzerindeki baskıları arttırmasından korktuğunu kaydediyor. Habere göre Amerikan imalat sektöründen zayıflama sinyalleri gelmesi, tüketici güveninin Ağustos başında son yedi ayın en düşük seviyesine gerilemesi ve şirketlerin kar beklentilerinin düşmesi, yatırımcıları kaygılandıran etkenler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Cuma günkü düşüşe rağmen borsaların rekor seviyeye yakın seyretmesi ve hizmet sektörüne ilişkin verilerin olumlu olması ise gazeteye göre yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Ticaret Bakanlığı'nın ay başında açıkladığı verilere göre perakende satışlar Temmuz'a göre yükseliş göstermiş, Mart ayından bu yanaysa en yüksek seviyeye çıkmıştı. Tüketici harcamalarının Amerikan ekonomisindeki büyümenin üçte ikisinden sorumlu olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu sinyaller, yatırımcıların içini rahatlatıyor. Öte yandan istihdama ilişkin olumlu tablonun 106 aydır aralıksız olarak devam etmesi ve işsizlik oranının halen düşük seyretmesi de yatırımcıların yüzünü güldüren etkenler arasında.

New York Times ise Başkan Trump'ın G-7 zirvesi sırasında Çin'e yönelik gümrük tarifesi politikasını sürdüreceği konusunda ısrarcı olmasının dünya liderlerini kaygılandırdığını yazıyor. Habere göre Trump, Amerikan firmalarına Çin'den çıkma talimatı vermesinden bir gün sonra Çin ithal mallarına bir kez daha ilave gümrük tarifesi getirme konusunda tereddütleri olduğunu söyledi. Ancak Trump, birkaç saat içinde fikir değiştirdi ve tek pişmanlığının, tarifeleri daha da yükseltmemek olduğunu belirtti. Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin bu kararsız tavrı, gazeteye göre belirsizliği daha da körüklüyor ve küresel ekonomik dengede ibrenin gerilemeye doğru kayacağı kaygılarını arttırıyor. Küresel ekonominin zayıflama sinyalleri verdiği bu dönemde Trump'ın Çin'le tek başına yüzleşmesi ve bunun beraberinde getireceği tehlikeler, Amerika'nın çıkarlarına ters düşüyor. Öte yandan ticaret savaşlarını sürdürmedeki ısrarcı tavrını eleştiren Demokrat Partililer, Trump'ın Çin'i ikna etmek için müttefiklerle işbirliği yapmamasının Amerika'nın elini zayıflattığını savunuyor.