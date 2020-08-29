26 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Hastanelerin ihtiyaca cevap verecek güçte olduğunu ifade eden Koca, "Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorun yaşanmadığını" söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, ayrıca yeni bir uygulamadan söz ederek "Yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz TELETIP denilen sistemle hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak" dedi.

Bakan Koca, önceki hafta Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı günlük koronavirüs bilgilendirme mesajında "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık" dedi.

Bakan, aşı için Türkiye'de toplam 13 çalışma yapıldığını ve 3 çalışmada hayvan deneylerinin bittiğini kaydetti.

65 yaş üzeri için dolaşım kısıtlamasına ilişkin olarak ise "Biz büyüklerimizi bu virüse karşı korumak için 65 yaş üstüne kısıtlamalar getirdik, virüsü onlar bulaştırıyor diye değil. 65 yaş üzeri için genel anlamda bir kısıtlama yok, riskli illerde il hıfzıssıhha kurulları bu kararı alabilir. 20 ilimizde bu karar alındı" açıklamasında bulundu.

Düğün törenleri tedbirlere uyarak yapılabilir

Sağlık Bakanı Koca daha önce yaptığı açıklamada, "Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız. Düğün törenleri, hasta ziyaretleri, asker uğurlamaları tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyulması durumunda yapılabilir. Tatil ve alışveriş kalabalıklardan uzak durarak yapılabilir" demişti.

Koca "Bugün büyüklerimiz daha fazla risk altındalar. Salgın süresince vefat edenlerde 60 yaş üzeri ve en az bir hastalığı olanların oranı yüzde 72'ye yakındır" ifadelerini kullanmıştı.

'İkinci dalga beklemiyoruz' demişti

Sağlık Bakanı Koca, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise "İkinci dalga beklemiyoruz, virüsün bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye geriledi" demişti. Koca 17 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, "Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir" dedi.