HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 26 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

26 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

29.08.2020 22:51 | Son Güncelleme

Türkiye'de 26 Ağustos'ta koronavirüs vaka sayısı 1313 artarak 262 bin 507'ye, can kaybı da 20 kişi artışla 6.183'e yükseldi.

26 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Türkiye'de 26 Ağustos'ta koronavirüs vaka sayısı 1313 artarak 262 bin 507'ye, can kaybı da 20 kişi artışla 6.183'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı günlük koronavirüs bilgilendirme mesajında "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1298653316675665921

Türkiye'de toplam test sayısı da 6,6 milyonu aştı.

Bakan Koca, önceki hafta Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, ayrıca yeni bir uygulamadan söz ederek "Yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz TELETIP denilen sistemle hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak" dedi.

Hastanelerin ihtiyaca cevap verecek güçte olduğunu ifade eden Koca, "Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorun yaşanmadığını" söyledi.

Koca, "Bakanlığımız HES adlı mobil uygulamasına riskli alan özelliği kazandırdık. Kırıkkale'de denenen özellik ay sonu tüm yurtta hizmete girecek" dedi.

Bakan, aşı için Türkiye'de toplam 13 çalışma yapıldığını ve 3 çalışmada hayvan deneylerinin bittiğini kaydetti.

65 yaş üzeri için dolaşım kısıtlamasına ilişkin olarak ise "Biz büyüklerimizi bu virüse karşı korumak için 65 yaş üstüne kısıtlamalar getirdik, virüsü onlar bulaştırıyor diye değil. 65 yaş üzeri için genel anlamda bir kısıtlama yok, riskli illerde il hıfzıssıhha kurulları bu kararı alabilir. 20 ilimizde bu karar alındı" açıklamasında bulundu.

Düğün törenleri tedbirlere uyarak yapılabilir

Sağlık Bakanı Koca daha önce yaptığı açıklamada, "Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız. Düğün törenleri, hasta ziyaretleri, asker uğurlamaları tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyulması durumunda yapılabilir. Tatil ve alışveriş kalabalıklardan uzak durarak yapılabilir" demişti.

Koca "Bugün büyüklerimiz daha fazla risk altındalar. Salgın süresince vefat edenlerde 60 yaş üzeri ve en az bir hastalığı olanların oranı yüzde 72'ye yakındır" ifadelerini kullanmıştı.

'İkinci dalga beklemiyoruz' demişti

Sağlık Bakanı Koca, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise "İkinci dalga beklemiyoruz, virüsün bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye geriledi" demişti. Koca 17 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, "Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir" dedi.

Koca aynı toplantıda, başkent Ankara'da bir ayda günlük ortalama vaka sayısının 127, son bir haftada 155, son üç günde ise 177 olduğunu açıkladı. Koca, İstanbul'da ise son bir ayda günlük ortalama vaka sayısının 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616 olduğunu kaydetti.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor.

İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda ise belirli bir takvim bulunmuyor.

Bu veriler genellikle, Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlediği zamanlarda kamuoyuyla paylaşılıyor.

Koca 3 Nisan'da yaptığı açıklamada da, nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirterek, 25 ilde can kaybı olmadığını ve en fazla can kaybının İstanbul olduğunu söylemişti.

Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu

Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

Konunun tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de "Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.

Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.

Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı 10 Mart gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.

Virüse karşı bireysel olarak hangi önlemler alınabilir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, koronavirüs için de geçerli.

Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:

  • El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı
  • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli
  • Hasta insanlarla temastan kaçınmalı (mümkünse en az 1 metre uzakta bulunulmalı)
  • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdiFeci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
2020 Açıköğretim kayıtları ne zaman? 2020 Açıköğretim kayıtları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
İl genelinde vaka sayısı 2 bini aştı! Valilik sosyal medyada kampanya başlattı
İl genelinde vaka sayısı 2 bini aştı! Valilik sosyal medyada kampanya başlattı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı
Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
İlginizi Çekebilir
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Malatya'da Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Malatya'da Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresinde arbede
CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresinde arbede
Batman'da vahşet! Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler
Vahşet! Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler
İdlib’de Türk askerlerine bombalı araçla saldırı girişimi: 9 yaralı
Türk askerlerine bombalı araçla saldırı girişimi!
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Bursa'da korkunç olay! Dedesine aşure götüren genç kız kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak can verdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.