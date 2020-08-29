26 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Türkiye'de 26 Ağustos'ta koronavirüs vaka sayısı 1313 artarak 262 bin 507'ye, can kaybı da 20 kişi artışla 6.183'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı günlük koronavirüs bilgilendirme mesajında "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1298653316675665921
Türkiye'de toplam test sayısı da 6,6 milyonu aştı.
Bakan Koca, önceki hafta Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, ayrıca yeni bir uygulamadan söz ederek "Yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz TELETIP denilen sistemle hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak" dedi.
Hastanelerin ihtiyaca cevap verecek güçte olduğunu ifade eden Koca, "Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorun yaşanmadığını" söyledi.
Koca, "Bakanlığımız HES adlı mobil uygulamasına riskli alan özelliği kazandırdık. Kırıkkale'de denenen özellik ay sonu tüm yurtta hizmete girecek" dedi.
Bakan, aşı için Türkiye'de toplam 13 çalışma yapıldığını ve 3 çalışmada hayvan deneylerinin bittiğini kaydetti.
65 yaş üzeri için dolaşım kısıtlamasına ilişkin olarak ise "Biz büyüklerimizi bu virüse karşı korumak için 65 yaş üstüne kısıtlamalar getirdik, virüsü onlar bulaştırıyor diye değil. 65 yaş üzeri için genel anlamda bir kısıtlama yok, riskli illerde il hıfzıssıhha kurulları bu kararı alabilir. 20 ilimizde bu karar alındı" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca daha önce yaptığı açıklamada, "Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız. Düğün törenleri, hasta ziyaretleri, asker uğurlamaları tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyulması durumunda yapılabilir. Tatil ve alışveriş kalabalıklardan uzak durarak yapılabilir" demişti.
Koca "Bugün büyüklerimiz daha fazla risk altındalar. Salgın süresince vefat edenlerde 60 yaş üzeri ve en az bir hastalığı olanların oranı yüzde 72'ye yakındır" ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık Bakanı Koca, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise "İkinci dalga beklemiyoruz, virüsün bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye geriledi" demişti. Koca 17 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, "Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir" dedi.
Koca aynı toplantıda, başkent Ankara'da bir ayda günlük ortalama vaka sayısının 127, son bir haftada 155, son üç günde ise 177 olduğunu açıkladı. Koca, İstanbul'da ise son bir ayda günlük ortalama vaka sayısının 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616 olduğunu kaydetti.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana salgının yayılmasıyla ilgili en güncel veriler günlük olarak Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden ya da düzenlediği basın toplantılarıyla paylaşılıyor.
İllere göre can kaybı ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar konusunda ise belirli bir takvim bulunmuyor.
Bu veriler genellikle, Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlediği zamanlarda kamuoyuyla paylaşılıyor.
Koca 3 Nisan'da yaptığı açıklamada da, nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirterek, 25 ilde can kaybı olmadığını ve en fazla can kaybının İstanbul olduğunu söylemişti.
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Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.
Konunun tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de "Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.
Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.
Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.
Sağlık Bakanlığı 10 Mart gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, koronavirüs için de geçerli.
Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor: