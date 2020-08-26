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26 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 19:11 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybetti, bin 313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bakan Koca, "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. İşte 26 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

26 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

26 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye’de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 183 oldu. Bugün 100 bin 109 test yapılırken, bin 313 yeni vaka tanısı konuldu, 1002 kişi ise iyileşti.

Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797 oldu.

BAKAN KOCA: BAZI İLLERİMİZDE ÖZEL TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA KALDIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak."
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25 Ağustos'ta Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetmiş, bin 502 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.
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