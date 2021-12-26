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  4. 26 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgula!

26 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgula!

26.12.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu araştırılıyor. Binlerce şans oyunu severin yakından takip ettiği Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Sonuçlara, haberimize eklediğimiz linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

26 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgula!

Şans oyunları arasında en çok rağbet görenlerden olan Şans Topu çekilişi binlerce kişinin radarında yer alıyor. Sonuçların birkaç dakika içerisinde açıklandığı çekiliş Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştiriliyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

26 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

26 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

26 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Şans Topu çekilişi 20.00'da başlayacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.

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Milli Piyango

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