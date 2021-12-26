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  4. 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ?

26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ?

26.12.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ile noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Binlerce kişi, Süper Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Her hafta gerçekleştirilen söz konusu çekilişin sonucu internetten kısa süre içerisinde ilan ediliyor. İşte merak edilenler...

26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ?

Binlerce kişinin yakından takip ettiği Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Popüler şans oyunu sonuçlarının belli olup olmadığı takip ediliyor. İşte 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

26 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

Saat 21.30'da başlayan Süper Loto çekilişinin sonuçları kısa sürede belli oluyor. Süper Loto çekiliş sonuçları için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresini ziyaret edin.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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Milli Piyango

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