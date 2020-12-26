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26 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

26.12.2020 19:10 | Son Güncelleme:
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26 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 253 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 15 bin 118 oldu. Bakan Koca, "Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor" ifadelerini kullandı. İşte 26 Aralık Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

26 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.

İŞTE 26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele."

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Türkiye'de dün (25 Aralık) koronavirüs nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 17 bin 543 olarak açıklanmıştı.
25 ARALIK


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