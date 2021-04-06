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  4. 26. Dönem POMEM eğitimleri ne zaman bitecek? 27. Dönem POMEM eğitimleri ne zaman başlar?

26. Dönem POMEM eğitimleri ne zaman bitecek? 27. Dönem POMEM eğitimleri ne zaman başlar?

06.04.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın tedbirleri alınarak devam eden 26. Dönem POMEM eğitimleri ile ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Ekim ayı ortalarında başlayan 26. Dönem POMEM eğitimleri toplamda 8 ay sürecek. Ocak ayında 1 aylık staj için gelen polis adayları, şubat ayında yeniden eğitim gördüğü kurumlara gitmişti…

26. Dönem POMEM eğitimleri ne zaman bitecek? 27. Dönem POMEM eğitimleri ne zaman başlar?

3+1 ve 3+1 şeklinde yapılacağı açıklanan 26. Dönem POMEM eğitimleri haziran ayında son bulacak. Her dönem için yazılı sınava giren polis adayları, eğitim ve sınav sonuçlarının ardından atandıkları bölgelerde göreve başlayacak.

26. DÖNEM POMEM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ekim ayı itibarıyla başlayan 26. Dönem POMEM eğitimlerinde öğrenciler, 3 aylık zorlu eğitim sürecinin ardından yazılı sınava girerek, 1 aylık staj için evlerine gönderilmişti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan tedbirlerle eğitimlerini sürdüren polis adayları, 20 Haziran’a kadar bulundukları okullarda eğitimlerini sürdürecek.

Öğrenciler, yazılı sınavlara girip geçtikten sonra 26. Dönem POMEM eğitimleri tamamlanmış olacak. Atamalar da bu tarihte belli olacak.

27. DÖNEM POMEM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

  1. Dönem POMEM eğitimlerinin tamamlanmasının ardından gözler 27. Dönem POMEM eğitimlerine çevrilecek. 26. Dönem POMEM eğitimleri, salgından dolayı yaklaşık 1 yıl kadar ertelenmişti. 27. Dönem POMEM eğitimlerinde de aynı durumun olup olmayacağı bilinmiyor.

  2. Dönem POMEM eğitimleri ile ilgili detaylar belli oldukça haberimizde yer alacaktır…

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SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.


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polis
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