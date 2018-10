26 Ekim Amerikan Basınından Özetler

New York Times, hafta içinde aralarında eski başkanlar Bill Clinton ve Barack Obama’nın, Demokrat Parti’nin önde gelen bazı isimlerinin, CNN Televizyonu’nun ve Başkan Trump’ı şiddetle eleştiren sanatçı ve siyasetçilerin bulunduğu kişilere boru düzenekli bomba gönderilmesini soruşturan yetkililerin incelemelerini Florida eyaletinin güneyinde yoğunlaştırdığını bildiriyor. Habere göre yetkililer, ikisi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, biri ise ünlü aktör Robert De Niro’ya gönderilen üç bombalı düzeneğin daha ortaya çıkması üzerine soruşturmayı paketlerin çıkış noktası olduğu tahmin edilen Florida’ya yöneltti. Amerikan Posta Hizmetleri’nin sisteme giren paketleri görüntülediği, uzmanların şimdi bu görüntüleri inceleyerek paketlerin nereden ve kim tarafından gönderildiğini anlamaya çalıştığı bildiriliyor. Yetkililer, hiçbiri patlamamış olsa da düzeneklerin patlama kapasitesine sahip olup olmadığını anlamaya çalışıyor. New York Polis Teşkilatı, paketlerin “canlı düzenekler” içerdiğini, bu nedenle mümkün olan en hassas şekilde elden geçirilmeleri gerektiğini kaydediyor. New York Times bugün ayrıca Başkan Trump’ın kendisini eleştiren kişi ve kuruluşlara bomba düzenekli paket gönderilmesi üzerine yaptığı birlik ve beraberlik çağrısının yerini kısa sürede bir kez daha öfke ve hırçınlığın aldığını yazıyor. Gazete, Trump’ın daha bir gün önce kullandığı itidalli söylemi bir kenara bırakarak siyasi muhalif ve rakiplerini düşmanlık ortamı oluşturmakla suçladığını kaydediyor. Kongre ara seçimlerine iki haftadan az süre kala seçimin çekişmeli geçeceği eyaletlerde kampanya çalışmalarına hız veren Trump, rakiplerini “şer” olarak, haber medyasını ise “toplum düşmanı” şeklinde nitelemeye, Demokratlarsa Cumuriyetçiler’i, gittikleri restoran ve mağazalarda taciz etmeye devam ediyor. Gazeteye göre tüm bu tartışmaların odak noktası ise kendisini “tüm Amerikan halkının başkanı” olarak tanımlamaktan kaçınan Donald Trump.