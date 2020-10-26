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26 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 19:16 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 2 bin 198 oldu. Bakan Koca, "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi. İşte 26 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

26 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

26 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 132 bin 913 testten 2 bin 198 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 75 kişi hayatını kaybederken, 1618 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801, toplam hasta sayısı 363 bin 999, toplam vefat sayısı 9 bin 874, toplam ağır hasta sayısı 1780, toplam iyileşen hasta sayısı 316 bin 8 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,0, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,7 olarak belirlendi.

İŞTE 26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: AĞIR VE AKTİF HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım."

Türkiye'de dün (25 Ekim 2020) koronavirüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybetmişti, hasta sayısı ise 2 bin 17'ydi.
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İŞTE TÜRKİYE'NİN GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU

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