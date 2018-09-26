26 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan ünlü komedyen Bill Cosby’nin 3 ila 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili habere yer veriyor. Gazete, 1980’li yıllarda Cosby Show’da canlandırdığı aile babası karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Cosby’nin 81 yaşında hapse girmesinin ve cinsel saldırgan olarak resmi kayıtlara geçmesinin, eğlence dünyasında şimdiye kadar görülmüş en çarpıcı itibar kaybı hikayelerinden biri olduğu yorumunda bulunuyor. Cosby’ye yönelik cinsel saldırı suçlamaları, 1960’lı yıllara dayanıyor. Ancak şimdiye kadar 60’dan fazla kadının Cosby tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını iddia etmelerine rağmen sadece Temple Üniversitesi eski basketbol antrenörü Andrea Constand’in açtığı davadan ceza kararı çıktı.

New York Times ise Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh’ya cinsel saldırı suçlaması yönelten ikinci kadın olan Deborah Ramirez’e karşı saldırıya geçtiğini ve Ramirez’in elinde hiçbir kanıt olmadığını iddia ettiğini yazıyor. Gazete, Kavanaugh ve Kavanaugh’yu suçlayan ilk kadın olan Christine Blasey Ford’un Senato Yargı Komisyonu önünde ifade verecekleri Perşembe gününün yaklaşmasıyla baskıların arttığını hisseden Trump’ın Demokrat Parti’yi hileli bir oyun oynamakla suçladığını bildiriyor. Habere göre Trump, Cumhuriyetçi Partili bazı Kongre üyelerinin Kavanaugh’ya yönelik suçlamaların ciddiye alınması gerektiği uyarılarına rağmen Ramirez’e yönelik olarak, “Olayın olduğu sırada sarhoş olduğunu, hafızasında boşluklar olduğunu itiraf etti. Elinde hiçbir kanıt yok,” ifadelerini kullandı. Öte yandan gazete, Perşembe günkü oturumda Christine Ford’u Arizona eyaletinden cinsel suçlar konusunda deneyimli bir kadın savcının sorgulayacağını bildiriyor. Oysa Ford, Yargı Komisyonu’ndaki senatörlere ifade vermeyi tercih ettiğini belirtmişti.