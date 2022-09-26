26 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı: 26 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi!

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre bugün birçok noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi yapılacak ilçeler listesi merak konusu oldu. Peki, 26 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

26 Eylül Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilde elektrik kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İstanbul'da belli bölgelerde planlı elektrik kesintileri yapılıyor. Elektrik dağıtım firmaları BEDAŞ ve AYEDAŞ, elektrik kesintilerini resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor.

AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı:

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı:

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

