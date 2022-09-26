26 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara kuralları sorgulama

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma olmak üzere iki defa gerçekleştiriliyor. On Numara çekilişinin geçmiş sonuçlarını dilerseniz, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Peki 26 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte On Numara kuralları sorgulama linki...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çekiliş, 20.00'da başlayacak. Sonuçların yaklaşık yarım saat sonra belli olması bekleniyor.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



