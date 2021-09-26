26 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı birinci oldu?

TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Son Yaz, MasterChef, Şarkılar Bizi Söyler gibi yapımlar reytinglerde yarıştı. İşte merak edilenler...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 18 EYLÜL

KARDEŞLERİM

GÖNÜL DAĞI

KARDEŞLERİM (ÖZET)

MASTERCHEF TÜRKİYE

GÖNÜL DAĞI (ÖZET)

SON YAZ

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER - HAFTA SONU

SHOW ANA HABER

SON YAZ (ÖZET)

HAVA DURUMU

AB REYTİNG SONUÇLARI - 18 EYLÜL

GÖNÜL DAĞI

MASTERHEF TÜRKİYE

KARDEŞLERİM

SON YAZ

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER - HAFTA SONU

SON YAZ (ÖZET)

GÖNÜL DAĞI (ÖZET)

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

MASTERCHEF TÜRKİYE (ÖZET)

KARDEŞLERİM

