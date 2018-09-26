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26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile belli oldu. 902. hafta Şans Topu çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. Açıklanan Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadı ve 700.718,21 TL ikramiye haftaya devretti. Şans Topu sonuçları, ikramiye dağılımı ve MPİ verileri detayları ile haberimizde.

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı ve 26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu. Noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. Şans Topu kuponunuzu, aşağıdaki haftanın kazandıran numaraları ile sorgulayabilirsiniz. İşte 26 Eylül Şans Topu sonuçları

902. HAFTA ŞANS TOPU SAYILARI : 20 - 23 - 25 - 29 - 30 + 3

26 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 902. hafta Şans Topu sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını açıkladı. Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadı ve 700 bin 718 lira 21 kuruş ikramiye haftaya devretti. İşte Şans Topu sonuçları detayları...

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GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 901'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 6, 20, 30 ve artı 1 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 510 bin 165 lira 5'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Edirne'nin Uzunköprü ve İzmir'in Bayraklı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 22 kişi 3 bin 803 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 416 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 892 kişi 38 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 97 kişi 23 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 89 bin 316 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 425 kişi 7 lira ve 1 artı 1 bilen 187 bin 5 kişi 4 lira ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 4 milyon 972 bin 951 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 111 bin 737 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 619 bin 880 lira aktarıldı.

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ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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