HABER

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 21:44 | Son Güncelleme

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Son çekilişte Sayısal Loto'da altı bilen bir kişi 2 milyon 518 bin 355 lira 95 kuruş kazanmıştı. Haftanın 2. Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutulmuş ve sonuçlar bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi, 1152. Sayısal Loto çekilişini canlı yayında yaptı ve haftanın sayılarını belirledi. Bu sayılardan kaç tanesini doğru tahmin ettiğini haberimizdeki 26 Eylül Sayısal Loto sayıları ile sorgulayabilirsiniz. İşte Sayısal Loto sonuçları...

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

Sayısal Loto çekildi ve 26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Cumartesi günü yapılan son Sayısal Loto çekilişinde altı bilen bir kişi 2.518.355, 95 TL kazandı. Milli Piyango İdaresi, canlı yayında ve noter huzurunda yaptığı 1152. Sayısal Loto çekilişini yaparak kazandıran sayıları belirledi. Aşağıdaki sayılara bakarak kuponunuzda kaç doğru tahmininiz var öğrenebilirsiniz. Sayısal Loto sonuçları detayları ile haberiimizde.

1152. Sayısal Loto çekilişi sayıları: 2 - 15 - 18 - 37 - 47 - 48

26 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1152. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 22.00 ve sonrasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1152. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (22.00)

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

  1. Sayısal Loto çekilişinin kazandıran numaraları : 1 - 4 - 12 - 27 - 46 - 49

Sayısal Loto oyununun 1151'inci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 518 bin 355 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 6 bilen talihlinin kuponunu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 124 kişi 5 bin 696 lira 45'er kuruş, 4 bilen 6 bin 444 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 123 bin 589 kişi de 12 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 5 milyon 254 bin 350 lira 25 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 757 bin 64 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 980 bin 645 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

sayisal-loto-sonuclari

SAYISAL LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyununa SAYISAL LOTO denir.

Sayısal Loto'da özel çekiliş küresi kullanılarak oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

PARTNERŞans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...Şans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...
Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (5)Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (5)
26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto sayısal loto sonuçları Sayısal Loto Sonucu milli piyango

En Çok Okunan Haberler

ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız

ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.