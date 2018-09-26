26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

Sayısal Loto çekildi ve 26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Cumartesi günü yapılan son Sayısal Loto çekilişinde altı bilen bir kişi 2.518.355, 95 TL kazandı. Milli Piyango İdaresi, canlı yayında ve noter huzurunda yaptığı 1152. Sayısal Loto çekilişini yaparak kazandıran sayıları belirledi. Aşağıdaki sayılara bakarak kuponunuzda kaç doğru tahmininiz var öğrenebilirsiniz. Sayısal Loto sonuçları detayları ile haberiimizde.

1152. Sayısal Loto çekilişi sayıları: 2 - 15 - 18 - 37 - 47 - 48

26 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 1152. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 22.00 ve sonrasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

1152. çekiliş Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (22.00)

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişinin kazandıran numaraları : 1 - 4 - 12 - 27 - 46 - 49

Sayısal Loto oyununun 1151'inci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 518 bin 355 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 6 bilen talihlinin kuponunu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden yatırdığı belirlendi.