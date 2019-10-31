26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 26 ay cezaevinde kaldı

Başbuğ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kumpaslarından "Ergenekon" davası kapsamında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı. Mahkeme, Başbuğ'u 5 Ağustos 2013'teki karar duruşmasında, müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İlker Başbuğ'un gözaltına alınmasından tahliye edilmesine ve Yüce Divan'a kadar geçen süreçte yaşananlara göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince başlatılan soruşturma kapsamında emekli 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 6 Ocak 2012'de tutuklanarak, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Anayasa Mahkemesince Yüce Divan sıfatıyla duruşmasız yapılan oturumda, hakkındaki Ergenekon davası düşürülen 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "terör örgütü yöneticisi olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırma" suçlamasıyla 26 ay cezaevinde kaldı, bu sürede 4 kitap kaleme aldı.

Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurusunda ihlal kararı çıkmasının ardından İlker Başbuğ, 2 yıl 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra 7 Mart 2014'te tahliye edildi.

Başbuğ, cezaevinde, "20. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk", "20. Yüzyılın En Büyük Lideri Mustafa Kemal", "Terör Örgütlerinin Sonu" ve "Suçlamalara Karşı Gerçekler" adıyla 4 kitap yazdı.

- Yargıtay, Yüce Divan'a gönderilmesine karar verdi

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 21 Nisan 2016'da yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiğine hükmetti.

Bozmanın ardından dosya, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanı sanıkların yargılanmasında görevsiz olduğu sonucuna vardı. Mahkeme, bu nedenle 6 Temmuz 2017'de İlker Başbuğ ile 18 sanık hakkındaki dosyayı, Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesine gönderdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim 2017'de Genelkurmay Başkanlarının yargılanmasını, başbakanın iznine bağlayan yasal düzenleme gereği, 26. Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un yargılanması için başbakanın izninin istenmesine, diğer 18 sanıkla ilgili dosyanın ise ayrılmasına karar verdi.