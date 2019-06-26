26 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Washington Post ise bu akşam ve yarın akşam Demokrat Parti 2020 başkanlık seçimleri aday adayları arasında yapılacak tartışma programıyla ilgili ayrıntıları aktarıyor. Gazete, Donald Trump'ın başkan adayı olduğu 2016'da popüler olan mega tartışma programı formatının daha geniş aday yelpazesi, daha çok tartışma konusu, daha büyük televizyon rating'i ve rakiplerin arasından daha çok sıyrılma zorunluluğu gibi öncelikleri gündeme getirdiğini yazıyor. Habere göre 20 Demokrat Partiliaday adayı arasında yapılacak tartışma programları, adaylara, farklılıklarını sergileme ve seçmenlerin gözüne girme fırsatı verecek. Gazete, dört yıl önce Trump'ın tartışma programlarının hepsinden birden açık ara galip çıkmadığını, ancak her programda gösteri yapmayı başarıp bunu kullanarak Beyaz Saray'ı kazandığı yorumunda bulunuyor. Eski bir reality şov yıldızı olan Trump'ın her sirk gösterisinin bir şefi olması gerektiğini anlaması, uzun sürmedi. Trump en usta tartışmacı olmasa da her tartışma programında sahnede en çok ilgi çeken kişi olmayı başardı. Gazete, bu akşam ve yarın yapılacak Demokrat Parti tartışmalarında da yıldızı parlayan aday adayının aradan sıyrılmak için avantaj elde edeceğini kaydediyor.

New York Times ise Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'ın önümüzdeki ay Kongre'de ifade vermeyi kabul ettiğini yazıyor. Gazete, Mueller'ın 17 Temmuz'da Temsilciler Meclisi Yargı ve İstihbarat Komisyonları önünde arka arkaya iki oturumda ifade vereceğini kaydediyor. Habere göre Mueller'ın iki ayrı komisyonda vereceği ifadeler, 2020 seçim kampanyasının siyasi havasını değiştirebilir, hatta Demokrat Parti kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin görevden azil sürecini başlatmasına bile yol açabilir. İki yıl süren soruşturması sonrasında kamuoyu önüne yalnızca bir kez çıkan Mueller, Kongre'de ifade vermeye sıcak bakmıyordu. Ancak iki komisyonun da gönderdiği çağrı üzerine Mueller, ifade vermeyi kabul etti. Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu Başkanı Jerry Nadler ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Mueller'ın isteksizliğini anlayışla karşıladıklarını, ancak Amerikan kamuoyunun da bazı yanıtları doğrudan Mueller'ın ağzından duymaya hakkı olduğunu kaydetti. Öte yandan Başkan Trump ve Adalet Bakanı William Barr, Mueller'ın Kongre'de ifade vermesine karşı olmadıklarını, ancak ifadelerine başvurulmak üzere Kongre'ye çağrılan diğer hükümet yetkililerine yaptıkları gibi Mueller'ın oturuma katılmasını da engelleyebileceklerini söyledi.