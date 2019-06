26 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Washington Post ise bu akşam ve yarın akşam Demokrat Parti 2020 başkanlık seçimleri aday adayları arasında yapılacak tartışma programıyla ilgili ayrıntıları aktarıyor. Gazete, Donald Trump'ın başkan adayı olduğu 2016'da popüler olan mega tartışma programı formatının daha geniş aday yelpazesi, daha çok tartışma konusu, daha büyük televizyon rating'i ve rakiplerin arasından daha çok sıyrılma zorunluluğu gibi öncelikleri gündeme getirdiğini yazıyor. Habere göre 20 Demokrat Partiliaday adayı arasında yapılacak tartışma programları, adaylara, farklılıklarını sergileme ve seçmenlerin gözüne girme fırsatı verecek. Gazete, dört yıl önce Trump'ın tartışma programlarının hepsinden birden açık ara galip çıkmadığını, ancak her programda gösteri yapmayı başarıp bunu kullanarak Beyaz Saray'ı kazandığı yorumunda bulunuyor. Eski bir reality şov yıldızı olan Trump'ın her sirk gösterisinin bir şefi olması gerektiğini anlaması, uzun sürmedi. Trump en usta tartışmacı olmasa da her tartışma programında sahnede en çok ilgi çeken kişi olmayı başardı. Gazete, bu akşam ve yarın yapılacak Demokrat Parti tartışmalarında da yıldızı parlayan aday adayının aradan sıyrılmak için avantaj elde edeceğini kaydediyor.