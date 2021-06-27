26 Haziran Reyting Sonuçları | 26 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?

Birbirleri ile yarışan yapımların 26 Haziran reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girişti. Yeni yarışma MasterChef ve sevilen program İbo Show, reytinglerde üste çıkabilmek için birbiriyle yarıştı.

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

26 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

26 Haziran Cumartesi gününün reyting sonuçları belli olmadı. Belli olduktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.



