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26 Haziran Reyting Sonuçları | 26 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?

27.06.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Haziran 2021 reyting sonuçları için bekleyiş başladı. 26 Haziran Cumartesi günü; İbo Show, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye ve haber kanalları birbirleri ile yarıştı. Reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ölçülüyor. Karar gereği sonuçların sadece ilk 10’u paylaşılıyor.

26 Haziran Reyting Sonuçları | 26 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?

Birbirleri ile yarışan yapımların 26 Haziran reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girişti. Yeni yarışma MasterChef ve sevilen program İbo Show, reytinglerde üste çıkabilmek için birbiriyle yarıştı.

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

26 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

26 Haziran Cumartesi gününün reyting sonuçları belli olmadı. Belli olduktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Masterchef İbo Show
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