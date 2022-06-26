Şans topunu severler gözlerini 26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçlarına dikti. Peki 26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. İşte detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



