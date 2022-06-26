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26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

26.06.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonucu 26 Haziran akşam saatlerinde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Pazar günü gerçekleştirilen bu çekilişin sonucu, internet üzerinden ilan ediliyor. Peki 26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Şans topunu severler gözlerini 26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçlarına dikti. Peki 26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. İşte detaylar...

26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Milli Piyango
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