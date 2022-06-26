Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Peki 26 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



