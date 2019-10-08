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26 ilde deprem için ansızın alarm verilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş ve çevre illerde gerçekleştirilecek deprem tatbikatında belirli iller için ansızın alarm verilecek ve saha ekiplerinin kapasite ve yetenekleri ile Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi’nin (AYDES) işlerliği test edilecek.AFAD, Türkiye’de modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, 9 - 11 Ekim 2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş ve çevre illerde gerçekleştirilecek deprem tatbikatında belirli iller için ansızın alarm verilecek ve saha ekiplerinin kapasite ve yetenekleri ile Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi’nin (AYDES) işlerliği test edilecek.
AFAD, Türkiye’de modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, 9 - 11 Ekim 2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirecek. 26 il ve ulusal düzeyde hizmet gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan tatbikatta, yerel ve ulusal düzeyde hizmet grubu planları, saha ekiplerinin kapasite ve yetenekleri ile Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi’nin (AYDES) işlerliği test edilecek. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD üst yönetimi tarafından eş zamanlı olarak Ankara’daki AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’den de takip edilecek.
26 il sorumlusu ve Ulusal Düzey Hizmet Grupları katılacak
Tatbikat, Kahramanmaraş’ta 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerine gerçekleştirilecek. Tatbikata, 26 il ve ulusal düzey hizmet grupları katılacak. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede; Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde tatbikata katılacak. Bu iller dışındaki 19 il, 1. ve 2. derece destek iller ile ulusal seviyede yardım eden iller olarak görev alacak.
Gruplar koordineli çalışacak
Tatbikatın daha verimli yürütülmesi, ulusal ve yerel düzey katılımcılar arasında tam bir uyum sağlanabilmesi için, bahse konu illerdeki yerel düzey hizmet grupları süreç içerisindeki çalışmalarında, ulusal düzey hizmet grupları ile koordineli olarak çalışacak.
Tatbikat gerçek zamanlı icra edilecek
2 gün süresince devam edecek olan tatbikatta, 1.gün gerçek zamanlı icra edilecek olup afetin ilk 24 saati canlandırılacak; 2.günde ise afet sonrası ilk 72 saat sonrası canlandırılarak, ilk 72 saatte aktif olmayan Hizmet Gruplarının da tatbikata dahil edilmesi sağlanacak.
AYDES kullanılacak
Tatbikat süresince Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen, karar destek mekanizmalarına sahip web tabanlı bir uygulama olan AYDES kullanılacak.

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