26 ilde 'mahrem imam' operasyonu: 56 gözaltı kararı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 56 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK'daki personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 56 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya'da gözaltına alınan ve öğretmen olduğu belirtilen Mehmet K.'nin kız kardeşinin kimliği ile yakalandığı belirtildi. Polis, aynı evde bulunan ve Van Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ananan eşi Rukiye K.'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin örgüt içerisinde genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldığı belirtildi.

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