HABER

26 ilde 'mahrem imam' operasyonu: 56 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 09:32 | Son Güncelleme

KONYA merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 56 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 56 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK'daki personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 56 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya'da gözaltına alınan ve öğretmen olduğu belirtilen Mehmet K.'nin kız kardeşinin kimliği ile yakalandığı belirtildi. Polis, aynı evde bulunan ve Van Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ananan eşi Rukiye K.'yi de gözaltına aldı.
Şüphelilerin örgüt içerisinde genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyorTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyor
Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyorSonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor
Mersin'de sahte içki operasyonuMersin'de sahte içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar

Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Öğretmenden erkek öğrencisine iğrenç mesaj!

Öğretmenden erkek öğrencisine iğrenç mesaj!

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

40 yıllık gölet kurudu! 'Bir çare bulunsun'

40 yıllık gölet kurudu! 'Bir çare bulunsun'

Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor

Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor

En acı an! O manzarayı görmeye yüreği dayanmadı

En acı an! O manzarayı görmeye yüreği dayanmadı

Türkiye'nin en kirli 6 ili!

Türkiye'nin en kirli 6 ili!

Dünyada nadir bulunan balık baykuşu Mersin'de bulundu

Dünyada nadir bulunan balık baykuşu Mersin'de bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.