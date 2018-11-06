HABER

26 ilde 'mahrem imam' operasyonu: 56 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

KONYA merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 56 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 56 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK'daki personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 56 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya'da gözaltına alınan ve öğretmen olduğu belirtilen Mehmet K.'nin kız kardeşinin kimliği ile yakalandığı belirtildi. Polis, aynı evde bulunan ve Van Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ananan eşi Rukiye K.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin örgüt içerisinde genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldığı belirtildi.

Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?
30 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı30 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
Avanos'ta 2 uyuşturucu taciri tutuklandıAvanos'ta 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da halk otobüsü şoförü, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

Antalya'da halk otobüsü şoförü, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

40 yıllık gölet kurudu! 'Bir çare bulunsun'

40 yıllık gölet kurudu! 'Bir çare bulunsun'

Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor

Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.