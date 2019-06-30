26. İstanbul Caz Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenen İstanbul Caz Festivali başladı. İlk defa Beylikdüzü’nde ‘Parklarda Caz’ adıyla başlayan festivale ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

26. İstanbul Caz Festivali ilk kez Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde gerçekleşti. Festivale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı. ‘Parklarda Caz’ adıyla başlayan festivalde Balkan Paradise Orchestra sahne aldı. Caz müziğini eşsiz bir şekilde sunan gruba vatandaşlar alkışlarla ve dans ederek eşlik etti. Başkan İmamoğlu da caz grubuna dans ederek eşlik etti. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan festivalde gruba çiçek takdim edildi. 18 Temmuz’a kadar sürecek olan festival, İstanbul’un farklı ilçelerinde farklı caz gruplarına ev sahipliği yapacak.

“Beylikdüzü’nde üretmeyi, güzellikleri çok seviyoruz”

Kenti dizayn ederken o kentin ruhunu da nakşetmek gerektiğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bayağı ilgi var. Burada bizim iddiamız kentin mekanlarını dizayn ederken oraya ruhunu da nakşetmektir. Aslında yeşilin cazla buluşmasını sağlayacağız. 26’ncısı düzenleniyor ve artık Beylikdüzü her yıl tercih edilen mekanlardan oluyor. Sanat tutkunları ve caz tutkunları bir araya gelip duygularımızı paylaşıyoruz. Güzel mekanlar oluşturursanız o mekanları da maksimum düzeyde tasarlarsanız ve ruhunu katarsanız gerçekten oluyor. Beylikdüzü’nde üretmeyi, güzellikleri çok seviyoruz” dedi.