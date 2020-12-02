26 kadını öldüren 'Volga manyağı' yakalandı

RIA haber ajansına göre yetkililer, yakalanan kişinin 'Volga Manyağı' olarak adlandırılan seri katil olduğuna inanıyor. Seri katil, 2011 ve 2012 yıllarında çoğunluğu Volga nehri yakınlarında 12 farklı bölgede emekli kadınları evlerinde öldürdükten sonra değerli eşyalarını çalmıştı.

Ağır suçları takip eden soruşturma komitesi, zanlının 38 yaşında Radik Tagirov isimli bir metal işçisi olduğunu açıkladı. 2009 yılında hırsızlık suçu nedeniyle hapsedilen Tagirov, 2010 yılında serbest bırakılmış.

Polis Kazan şehrinde yakalanan zanlıdan alınan DNA örneklerinin cinayet mahallerinde bulunanlarla uyuştuğunu duyurdu.

Vesti devlet televizyonundan yayınlanan bir görüntü kaydında, zanlının kadınları boğarak öldürdüğünü kabul ederek bunun onlar için "sessiz, hızlı ve acısız" olduğunu düşündüğünü söylediği görülüyor.

RIA haber ajansı da katilin cinayet sırasında kurbanların yakınında bulunan sabahlık kuşağı, ütü kablosu gibi cisimleri kullanmış olduğunu yazdı.

Polisin yıllardır peşinde olduğu seri katilin yeri hakkında bilgi verilmesi karşılığında 3 milyon ruble (yaklaşık 300 bin Türk lirası) ödül konmuştu.

