26 Kasım 2020 Perşembe Resmi Gazete kararları... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

26 Kasım 2020 tarihli ve 31316 Sayılı Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesi kararları başlıkları da yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda taşıma eğitim, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay sınıflandırmaya dair yönetmelikler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nelerdir? 26 Kasım 2020 Resmi Gazete'de yer alan başlıkları derledik... İşte 26 Kasım 2020 Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV Şemikler-Ulucak Enerji İletim Hattının 34-41 Numaralı Direkleri Arası ile 400 kV Bornova GİS-İzdemir TES Enerji İletim Hattının 98-103 Numaralı Direkleri Arasının Deplase Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3222)

–– 154 kV Denizli Batı 380 TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3223)

–– 154 kV Birecik TM Yenileme Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3224)