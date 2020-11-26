HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 26 Kasım 2020 Perşembe Resmi Gazete kararları... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

26 Kasım 2020 Perşembe Resmi Gazete kararları... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

26.11.2020 06:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
26 Kasım 2020 Perşembe Resmi Gazete kararları... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

26 Kasım 2020 tarihli ve 31316 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda taşıma eğitim, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay sınıflandırmaya dair yönetmelikler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nelerdir? İşte 25 Kasım 2020 Resmi Gazete kararları...

26 Kasım 2020 tarihli ve 31316 Sayılı Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesi kararları başlıkları da yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda taşıma eğitim, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay sınıflandırmaya dair yönetmelikler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nelerdir? 26 Kasım 2020 Resmi Gazete'de yer alan başlıkları derledik... İşte 26 Kasım 2020 Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV Şemikler-Ulucak Enerji İletim Hattının 34-41 Numaralı Direkleri Arası ile 400 kV Bornova GİS-İzdemir TES Enerji İletim Hattının 98-103 Numaralı Direkleri Arasının Deplase Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3222)

–– 154 kV Denizli Batı 380 TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3223)

–– 154 kV Birecik TM Yenileme Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3224)

–– İzmir Karaburun İçmesuyu Projesi Kapsamındaki İzmir-Karaburun Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu, İletim Hattı ve İçmesuyu Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3225)

–– İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3226)

–– Bursa İli, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi ile Yenişehir İlçesi, Çayırlı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3227)

–– Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3228)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2020 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2020 Yılı Ekim Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2020 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2017/31774 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26 KASIM RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TUKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
KYK yurt başvuruları ne zaman?KYK yurt başvuruları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: 28 bin 351

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: 28 bin 351

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Muğla'da kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı

20 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Habertürk canlı yayınında büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Ekrem İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin ironi sanılan sözleri gerçek çıktı!

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.