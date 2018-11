26 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin birlikten çıkışının şartları üzerinde anlaşmaya vardığını bildiriyor. Gazete, İngiltere'nin birlikten çıkış serüveninin her iki taraf için de uzun ve son derece zorlu olduğunu ve çıkışın İngiltere'yi belirsiz bir yola soktuğunu yazıyor. Habere göre İngiltere Başbakanı Theresa May, 2016'daki Brexit referandumundan bu yana ülkesinin Avrupa kıtasıyla ilişkilerinin gelecekteki yönünü belirleme konusunda zorluk yaşıyor. Öte yandan İngiliz kamuoyunun büyük çoğunluğu gibi, anlaşmaya onay veren 27 Avrupa Birliği ülkesi liderinin de Brexit'e karşı memnuniyetsizlik içinde olduğu oldukça açık. Ancak göçmenlik, yükselen popülizm, Rusya'nın saldırgan yaklaşımları ve İtalyan ekonomisinin euroya yönelik tehditleri gibi başka birçok ciddi meseleyle uğraşan Avrupalı liderlerin Brexit anlaşması şartlarına müdahale edip May'in işini daha da zorlaştırmaya yanaşmadıkları gözleniyor. Habere göre İngiliz Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylaması durumunda bile Brexit'in yürürlüğe gireceği Mart ayı, ticaretten seyahate, güvenlikten istihbarata birçok alanda aylar, hatta yıllar sürecek müzakerelerin başlangıç noktası olacak.