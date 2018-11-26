26 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Amerikan Sınır Muhafız gücüyle Orta Amerikalı göçmenler arasında yaşanan gerginliklerin haftasonunda tırmanışa geçmesiyle ilgili habere ana sayfasında yer veriyor. Gazete, göçmenlerin Amerika'ya sığınmak için Meksika sınırındaki Tijuana kentinde sınıra akın etmesi üzerine Sınır Muhafız gücünün göz yaşartıcı gaz kullandığını, gazdan etkilenenler arasında küçük çocuklar ve kadınların da bulunduğunu bildiriyor. Habere göre Amerika'ya giriş yapmak isteyen Honduras kökenli yaklaşık 5 bin göçmenin iki haftadır bir spor tesisinde bekletildiği Meksika'nın Tijuana kentinde gerginlik giderek tırmanıyor. Dünkü göz yaşartıcı gaz müdahalesi, Trump Yönetimi'nin Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'la sığınma başvuruları hakkındaki kararı bekleyen göçmenlerin Meksika'da tutulmalarıyla ilgili planın ayrıntıları üzerinde çalıştığı sırada yapıldı. Obrador, Cumartesi günü göreve başlayacak. Amerika ve Meksika arasındaki anlaşma, Amerika'nın sığınma başvurusunda bulunanların sayısını arttırırken Meksika'nın başvuru sonucunu bekleyen göçmenleri sınırda tutmasını öngörüyor. Meksika İç İşleri Bakanı Alfonso Navarrete, yaklaşık 500 kadar göçmenin sınırı kaçak olarak geçmeye çalıştığını söyledi. Bakan, Amerika'nın göz yaşartıcı gaz gibi sert bir müdahalede bulunmasına rağmen olayda ölen olmamasının ve durumun kontrol altına alınmasının olumlu bir sonuç olduğunu kaydetti.

New York Times ise Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin birlikten çıkışının şartları üzerinde anlaşmaya vardığını bildiriyor. Gazete, İngiltere'nin birlikten çıkış serüveninin her iki taraf için de uzun ve son derece zorlu olduğunu ve çıkışın İngiltere'yi belirsiz bir yola soktuğunu yazıyor. Habere göre İngiltere Başbakanı Theresa May, 2016'daki Brexit referandumundan bu yana ülkesinin Avrupa kıtasıyla ilişkilerinin gelecekteki yönünü belirleme konusunda zorluk yaşıyor. Öte yandan İngiliz kamuoyunun büyük çoğunluğu gibi, anlaşmaya onay veren 27 Avrupa Birliği ülkesi liderinin de Brexit'e karşı memnuniyetsizlik içinde olduğu oldukça açık. Ancak göçmenlik, yükselen popülizm, Rusya'nın saldırgan yaklaşımları ve İtalyan ekonomisinin euroya yönelik tehditleri gibi başka birçok ciddi meseleyle uğraşan Avrupalı liderlerin Brexit anlaşması şartlarına müdahale edip May'in işini daha da zorlaştırmaya yanaşmadıkları gözleniyor. Habere göre İngiliz Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylaması durumunda bile Brexit'in yürürlüğe gireceği Mart ayı, ticaretten seyahate, güvenlikten istihbarata birçok alanda aylar, hatta yıllar sürecek müzakerelerin başlangıç noktası olacak.