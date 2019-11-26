26 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Washington'daki Federal Bölge Mahkemesi'nin Beyaz Saray eski avukatı Donald McGahn'in Başkan Trump'ın Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasına müdahale etme çabalarına ilişkin olarak Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda ifade vermek zorunda olduğuna hükmettiğini yazıyor. Habere göre Yargıç Ketanji Brown Jackson'ın 120 sayfalık kararı, azil soruşturmasına siyasi engelleme getiren Başkan Trump karşısında soruşturmayı yürüten İstihbarat Komisyonu'nun elde ettiği bir zafer niteliğinde. Beyaz Saray çalışanlarının Anayasa'ya bağlı olduğunun altını çizen Yargıç Jackson'un kaleme aldığı karar metninde, ”Başkanlar kral değildir. Kendilerine sadakat ya da kanla bağlı olan, kaderlerini ellerinde tuttukları tebaları yoktur,” ifadeleri yer alıyor. McGahn'i temsil eden Adalet Bakanlığı ise temyize başvuracaklarını bildirdi. Ancak yine de eski Başkan Obama'nın atadığı Yargıç Jackson'ın kararı, azil soruşturması çerçevesinde geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Örneğin Ukrayna'yla ilgili elinde önemli veriler olduğunu kaydeden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kendisini Kongre'de ifadeye çağıracak celbin anayasal geçerliliği olup olmadığından emin olmadığını söylüyor ve ifadeye gidip gitmemesi konusunda bir yargıcın karar vermesini istiyor.

New York Times bugün ayrıca iklim değişikliği nedeniyle Hindistan'daki muson mevsiminin artık çok daha şiddetli ve öngörülemez bir hal aldığını yazıyor. Habere göre Hindistan'da hükümetlerin on yıllardır sürdürdüğü sağduyusuz ve öngörüsüz çevre politikaları, çoğu yoksul milyonlarca insanı iklim değişikliği karşısında savunmasız bıraktı. Geçtiğimiz Eylül ayı, Hindistan'da yüzyılın en şiddetli yağışlarının düştüğü ay oldu. Bin 600'den fazla insan sel baskınlarında hayatını kaybederken hasat mevsimi sayılan Ekim ayı geldiğinde ülkenin birçok bölgesi hala sular altındaydı. Gazete, son yüz yıldır Hindistan'da aşırı şiddetli yağışların düştüğü gün sayısının arttığını, ancak yağışlar arasındaki kurak döneminin uzadığını kaydediyor. Yağışların düzenli olarak düştüğü gün sayısının azalması ise suyun toprak altına yeterince geçemediği anlamına geliyor. Bu sorun en çok Hindistan'ın orta kesimlerindeki eyaletlerde yaşayan yoksulları etkiliyor. Hindistan'ın kuraklığa karşı sigortası sayılan Himalayalar da habere göre risk altında. Sera gazı salımının mevcut hızda devam etmesi durumunda Himalayalar'daki buzulların üçte birinin bu yüzyılın sonunda yok olması bekleniyor.

Washington Post ise Birleşmiş Milletler'in yayınladığı iklim raporunun ayrıntılarını aktarıyor. İklim değişikliğiyle mücadele etmek için harekete geçmede çok fazla zaman kaybedildiğini belirten raporda iklim değişikliğinin ard arda ve şiddeti giderek artan sonuçlarını önlemenin bundan böyle tek yolunun sera gazları salımını hızla azaltmak olduğu yazılı. Habere göre rapor, tüm dünyanın iklimle mücadele konusunda hala ne kadar hazırlıksız olduğunu gözler önüne seriyor. Dünyada şu anki durumla 2015 Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken değişiklikler arasındaki farkı değerlendiren rapora göre küresel sıcaklıklar, bu yüzyılın sonunda 3,9 santigrad derece artma yolunda hızla ilerliyor. Oysa Paris Anlaşması, sıcaklık artışını 2 santigrad derecenin altında sabitlemeyi hedefliyordu. Uzmanlara göre mevcut şartlar değişmediği sürece mercan resifleri asit oranı yükselen okyanusların içinde eriyecek, kıyı kesimlerdeki kentler sık sık sel baskınları yaşayacak, aşırı sıcaklıklar dayanılmaz hale gelecek. Rapora göre Paris Anlaşması'nın hedeflerini yerine getirmek için 2020'den itibaren sera gazı salımının yüzde 7,6 oranında azaltılması gerekiyor. Ancak mevcut oran, bu hedefin çok altında. Gazete, son on yılda küresel sera gazı salımının her yıl yüzde bir buçuk oranında arttığını hatırlatıyor.