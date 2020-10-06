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  4. 26 kişiye 68 bin 850 TL korona cezası

26 kişiye 68 bin 850 TL korona cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 09:24 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 26 kişiye 68 bin 850 TL para cezası kesildi.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimleri elden bırakmıyor.

Kırklareli’nde maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 26 kişiye 68 bin 850 TL para cezası kesildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimleri elden bırakmıyor. Jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim ve uygulamalarını aralıksız devam ediyor. Jandarma ekiplerince Kofçaz, Lüleburgaz, Vize, Babaeski ve Pınarhisar olmak üzere toplamda 5 ilçedeki denetimlerde maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 26 kişiye 68 bin 850 TL para cezası kesildi.

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