26 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times, İsrail'de seçimlere iki hafta kala Başkan Trump'ın Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olduğuna ilişkin bildirgeyi imzalamasının, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sunduğu siyasi bir hediye olduğunu yazıyor. Gazete, Rusya'yla işbirliği iddialarına ilişkin soruşturmadan aklanarak çıkan Trump'ın İsrail'de halen rüşvet, sahtecilik ve güveni ihlal suçlamalarıyla karşı karşıya olan müttefiki Netahyahu'ya destek gösterisinde bulunmaktan mutlu olduğunu kaydediyor. Habere göre Netanyahu dün Beyaz Saray'da Trump'a, ”İsrail'in şimdiye kadar Oval Ofis'te oturan birçok dostu oldu, ama İsrail'in sizden daha iyi bir dostu olmadı,” dedi. Gazete, Trump'ın İsrail'in en yakın dost olduğunu defalarca gösterdiğini kaydediyor. Golan Tepeleri kararının yanısıra Amerika'nın İran nükleer anlaşmasından çıkması ve İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması, Trump'ın İsrail'e verdiği desteğin en açık göstergeleri. Ancak Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıması, Amerika'nın on yıllardır sürdürdüğü Ortadoğu politikasıyla ve Birleşmiş Milletler'in güç kullanarak toprak işgal etmeyi reddeden kararlarıyla çelişiyor. Karar ayrıca Ortadoğu'da tepkiyle karşılaşmaya devam ediyor. Golan Tepeleri'nde yaşayan yerli Suriye halkının haklarını koruyan Al Marsad örgütü, Trump'ın kararının, uzun yıllardır sükunet içinde olan bölgede şiddet olaylarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

New York Times bugün ayrıca son 30 yılın en büyük protesto gösterilerinin düzenlendiği Cezayir'in Arap dünyasında istikrara sahip ender ülkelerden biri olduğunu, ancak Afrika kıtasının bu en büyük ülkesinin belirsiz bir gelecekle yüzleştiğini yazıyor. Gazete, her hafta başkent sokaklarını dolduran on binlerce gösterinin, inme geçirdiği 2013'ten bu yana halkın önüne çıkmayan 82 yaşındaki Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika ve etrafındaki kadronun iktidardan uzaklaşması çağrısı yaptığını bildiriyor. Yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olan Buteflika'nın geçtiğimiz ay devlet başkanlığı yarışına beşinci kez katılacağını açıklaması, Cezayir kamuoyu açısından bardağı taşıyan son damla oldu. Habere göre her hafta giderek büyüyen protestolarda bankacılardan kamyon şoförlerine toplumun her kesiminden katılımcı, Buteflika ve temsil ettiği sistemin bir an önce iktidarı bırakması talebinde bulunuyor. Öte yandan hükümet ve güvenlik güçlerinin protestolara müdahalede bulunmadığı gözleniyor. Protestocuların sayısının giderek artması, gösterilerin şiddet kullanarak bastırılması girişiminin ters tepmesi olasılığını yükseltiyor. İlk önce protestolara haberlerde yer vermesi engellenen devlet medyasınınsa artık gösteri haberlerini aktarmaya başladığı gözleniyor.