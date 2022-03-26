26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? 26 Mart 2022 Cumartesi

26 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Çekilişin sonuçlarını haberimizde yer alan linkten sorgulayabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto'nun 26 Mart Cumartesi (bugün) gerçekleştirilecek olan çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...
Öte yandan 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari
23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 6-13-19-31-70-84-51-70
Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
Pazartesi: On Numara- Çılgın Sayısal Loto
Salı: Süper Loto
Çarşamba: Şans Topu- Çılgın Sayısal Loto
Perşembe: Süper Loto
Cuma: On Numara
Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto
Pazar: Şans Topu- Süper Loto
Okuyucu Yorumları 0 yorum