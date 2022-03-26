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26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? 26 Mart 2022 Cumartesi

26.03.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Haftada üç kez gerçekleştirilen şans oyununun 26 Mart Cumartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu kapsamda 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 26 Mart 2022 Cumartesi günkü çekiliş ile ilgili detaylar haberimizde...

26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? 26 Mart 2022 Cumartesi

26 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Çekilişin sonuçlarını haberimizde yer alan linkten sorgulayabilirsiniz.

23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

26 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto'nun 26 Mart Cumartesi (bugün) gerçekleştirilecek olan çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öte yandan 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

MERAK EDENLER İÇİN

23 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 6-13-19-31-70-84-51-70

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ MART 2022

Pazartesi: On Numara- Çılgın Sayısal Loto
Salı: Süper Loto
Çarşamba: Şans Topu- Çılgın Sayısal Loto
Perşembe: Süper Loto
Cuma: On Numara
Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto
Pazar: Şans Topu- Süper Loto

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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
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