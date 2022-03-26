26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? 26 Mart 2022 Cumartesi

26 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Çekilişin sonuçlarını haberimizde yer alan linkten sorgulayabilirsiniz.

26 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto'nun 26 Mart Cumartesi (bugün) gerçekleştirilecek olan çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öte yandan 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

MERAK EDENLER İÇİN

23 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 6-13-19-31-70-84-51-70

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ MART 2022

Pazartesi: On Numara- Çılgın Sayısal Loto

Salı: Süper Loto

Çarşamba: Şans Topu- Çılgın Sayısal Loto

Perşembe: Süper Loto

Cuma: On Numara

Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto

Pazar: Şans Topu- Süper Loto

