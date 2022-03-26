26 Mart Cumartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 26 Mart Cumartesi 2022

26 Mart Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleşti. 26 Mart Cumartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan vatandaşlar tarafından internetten araştırılıyor. Bu kapsamda 26 Mart Cumartesi deprem mi oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 26 Mart 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...
26.03.2022 09:13:49 AFAD 38.4566 31.0466 7.00 ML 2.1 Türkiye Isparta Yalvaç
26.03.2022 09:11:23 AFAD 37.5386 38.4365 6.53 ML 1.3 Türkiye Adiyaman Samsat
26.03.2022 08:28:53 AFAD 37.0468 28.3705 7.00 ML 1.4 Türkiye Mugla Ula
26.03.2022 06:55:11 AFAD 37.0076 28.3901 7.00 ML 1.3 Türkiye Mugla Ula
26.03.2022 06:34:23 AFAD 37.0285 28.3991 7.02 ML 1.1 Türkiye Mugla Ula
26.03.2022 05:39:47 AFAD 37.8771 28.3990 7.01 ML 1.6 Türkiye Aydin Nazilli
26.03.2022 04:54:15 AFAD 38.4586 31.0306 7.01 ML 1.5 Türkiye Isparta Yalvaç
26.03.2022 02:35:21 AFAD 38.8335 31.5250 7.05 ML 2.0 Türkiye Afyonkarahisar Emirdag
26.03.2022 02:34:28 AFAD 41.5148 42.3061 7.00 ML 0.8 Gürcistan Shuakhevi
26.03.2022 02:27:15 AFAD 38.1600 30.0513 7.11 ML 1.1 Türkiye Afyonkarahisar Dinar
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