HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 26 Mart Cumartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 26 Mart Cumartesi 2022

26 Mart Cumartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 26 Mart Cumartesi 2022

26.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mart Cumartesi deprem listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde yayımlandı. Haftanın altıncı gününde Muğla, Adıyaman, Isparta ve Aydın gibi illerimiz sarsıntı meydana geldi. Bu kapsamda Bugün nerede deprem oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 26 Mart 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

26 Mart Cumartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 26 Mart Cumartesi 2022

26 Mart Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleşti. 26 Mart Cumartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan vatandaşlar tarafından internetten araştırılıyor. Bu kapsamda 26 Mart Cumartesi deprem mi oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 26 Mart 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

26 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

26.03.2022 09:13:49 AFAD 38.4566 31.0466 7.00 ML 2.1 Türkiye Isparta Yalvaç

26.03.2022 09:11:23 AFAD 37.5386 38.4365 6.53 ML 1.3 Türkiye Adiyaman Samsat

26.03.2022 08:28:53 AFAD 37.0468 28.3705 7.00 ML 1.4 Türkiye Mugla Ula

26.03.2022 06:55:11 AFAD 37.0076 28.3901 7.00 ML 1.3 Türkiye Mugla Ula

26.03.2022 06:34:23 AFAD 37.0285 28.3991 7.02 ML 1.1 Türkiye Mugla Ula

26.03.2022 05:39:47 AFAD 37.8771 28.3990 7.01 ML 1.6 Türkiye Aydin Nazilli

26.03.2022 04:54:15 AFAD 38.4586 31.0306 7.01 ML 1.5 Türkiye Isparta Yalvaç

26.03.2022 02:35:21 AFAD 38.8335 31.5250 7.05 ML 2.0 Türkiye Afyonkarahisar Emirdag

26.03.2022 02:34:28 AFAD 41.5148 42.3061 7.00 ML 0.8 Gürcistan Shuakhevi

26.03.2022 02:27:15 AFAD 38.1600 30.0513 7.11 ML 1.1 Türkiye Afyonkarahisar Dinar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köylülerin ihbarıyla harekete geçildi! 6 ev boşaltıldıKöylülerin ihbarıyla harekete geçildi! 6 ev boşaltıldı
Rusya kayıp vermeye devam ediyor: Ordunun önemli ismi öldürüldüRusya kayıp vermeye devam ediyor: Ordunun önemli ismi öldürüldü
Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklamasıUkrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Bomba iddialar! Öpüşme çıldırttı ve...

Bomba iddialar! Öpüşme çıldırttı ve...

Fiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldı

Fiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldı

Putin'i açık açık tehdit ettiler: Hiçbir sır güvende değildir, her yerdeyiz

Putin'i açık açık tehdit ettiler: Hiçbir sır güvende değildir, her yerdeyiz

Kuzey Kore'ye misilleme!

Kuzey Kore'ye misilleme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.