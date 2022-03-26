26 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 26 Mart 2022 Cumartesi

26 Mart Cumartesi günü için İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı haftanın altıncı gününde de vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları yapılacak ilçe ve noktaları açıkladı. Peki 26 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Konuya ilişkin ayrıntılar ile AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizde yer verdik.

26 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 26 Mart 2022 Cumartesi günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı. İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

BEYLİKDÜZÜ

NO: 13844526

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk// ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., 866., 867., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1003., 1005., 1007., 1008., 1009., 1022., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13844532

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569., 306., DERE YOLU, DOĞALGAZ, ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, KÜME EVLER, MEVSİM, RÜZGAR, ÇAMLIBEL, ÖZEN, İKLİM sk/ BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk/ OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk/ PINAR mah 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk/ ÇINAR mah 1410. sk bölgelerinde 26/03/2022 02:00:00 - 26/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13470346

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 308., 309., 311., 312., 314., AHMET HAŞİM, EYLÜL, MEHTAP sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 13844486

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SARMAŞIK sk/ CELALİYE mah ÖZEN sk/ GÜZELCE mah ADİL, AKIN 1, ALYANAK, ARZUM, AYDINLAR, BUKET 1, CAN ERİĞİ, CESUR 1, CUMHURİYET 1, DEMİR 2, DESTAN, DORUK, DİKMEN, ESENYEL, ESİN 2, ESİNEL, FEVZİ ÇAKMAK 2, GRUP, GÖKHAN, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GÜZEL, GÜZELCE CAMİİ, GİYİM, HAKAN, HAKİM, HAN, HÜR, KARDELEN, KEMER, KIYI, KUDRET, KİRAZ, MASAL, METİN, MOR, MURAT 1, MÜRŞİT, NAR 1, NEHİR, PTT, RAFETBEY, RENGİGÜL, ROMAN, RÜZGAR 1, SEMA 1, SERAP, SEVİNÇ 1, SILA, SİNEM 1, TAYFUN, TUBA, TURAN, TÜRKÜ, YAVRU, YAŞAR, YENİDOĞAN, YENİÇERİ, YENİÇEŞME, YOĞURTHANE, YÖRÜK, YÜCE, ZİRVE, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, ÖZGENALP, İSTİKBAL 1, ŞARKI sk bölgelerinde 26/03/2022 01:00:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13594320

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BARBAROS 1 sk/ PINARTEPE mah AKARCA, ASU, AYYILDIZ 1, BAŞAR 1, CAN 2, FUAT BİLGİN, GÖZTEPE, LEYLAK 4, MEHMET AKİF ERSOY, NİSA 1, REVAN, SÜMBÜL 5 sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762182

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ALTINOLUK, OVAYENİCE sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762189

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah DEMİRTÜRK, GİGİN, KEREM, KRİSTAL, MUSTAFA KEMAL, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 26/03/2022 12:00:00 - 26/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

BAĞCILAR ilçesinde 2022-03-26 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAHÇELİEVLER

NO: 13832316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATA 1, AVCI, BAŞAĞA, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MUŞTU, MİTHATPAŞA, SINIRLI , SUATBEY, TÜRKGÜCÜ, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇIĞ, ŞEHİT GÜROL ALPAGO sk/ ÇOBANÇEŞME mah DESTEK , MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13804316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13804320

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, BOZKIR, HIZIR REİS, NACİ KASIM, PINARLI, PREVEZE, TURGUT REİS, VEZİR sk bölgelerinde 26/03/2022 02:00:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13844744

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI, İPEK sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13810438

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 26/03/2022 16:00:00 - 26/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 13866326

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:30:00 - 26/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13797316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 13762089

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk/ BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762090

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk Aliya İzzet Begoviç Cd.., bölgelerinde 26/03/2022 03:00:00 - 26/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

