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  4. 26 Mart'ta sona erecekti! Uzatıldı... Zelenskiy onayladı

26 Mart'ta sona erecekti! Uzatıldı... Zelenskiy onayladı

20.03.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Ukrayna genelinde sıkı yönetim uygulamasına geçilmiş ve uygulamanın 26 Mart'ta 05.30'a kadar devam edeceğini duyurulmuştu. Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin onayladığı yasayla ülkede sıkıyönetim süresi 30 gün daha uzatıldı.

26 Mart'ta sona erecekti! Uzatıldı... Zelenskiy onayladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken sıcak bölgeden önemli haberler de gelmeye devam ediyor. Sıkıyönetim uygulanan Ukrayna ilgili yeni bir karar açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede sıkıyönetim süresini 30 gün daha uzattı.

ZELENSKİY YASAYI ONAYLADI

Ukrayna Parlamentosundan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini 16 Mart'tan itibaren 30 gün uzatan bir yasayı onayladığı belirtildi.

26 MART'A KADAR DEVAM EDECEKTİ

Zelenskiy, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda ülke genelinde sıkı yönetim uygulamasına geçildiğini ve uygulamanın 26 Mart'ta 05.30'a kadar devam edeceğini duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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