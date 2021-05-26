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  4. 26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı | İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı...

26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı | İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı...

26.05.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmanın ardından koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşandı. Koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs vaka sayıları araştırılıyor. Peki, 26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölüm oranı...

26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı | İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı...

26 Mayıs koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. En güncel korona tablosu verilerine göre Türkiye'de 25 Mayıs'ta vaka sayısı 9 bin 375'e yükseldi. Normalleşme takviminin uygulanmasına günler kala vatandaşlar 26 Mayıs koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte, 26Mayıs son dakika korona dablosu...

26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

26 Mayıs koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından ilerleyen dakikalarda açıklanacak.

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-05-26 01.06.55

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-05-25 18.59.29

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