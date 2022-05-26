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26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

26.05.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler şans oyunlarından biri olan Süper Loto çekilişinin sonuçları 26 Mayıs akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Çekilişin sonucunda çıkan şanslı rakamlar, talihlilerine ödül kazandırıyor. Peki 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri tamamlanıyor. Çekilişin başlangıç saati 21.30'dur. Peki 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Sonuçlara, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden de erişim sağlayabilirsiniz.

24 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları: 16-22-40-46-47-60.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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