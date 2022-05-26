Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri tamamlanıyor. Çekilişin başlangıç saati 21.30'dur. Peki 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

26 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Sonuçlara, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden de erişim sağlayabilirsiniz.

24 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları: 16-22-40-46-47-60.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



