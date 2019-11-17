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26 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 11:24 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "26 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar artık çalıştırılamayacak"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Selçuk, yazılı açıklamasında, mesleki yeterlilik belgesinin önemini vurgulayarak, 2015'ten itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığını, iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünün çalışma hayatına kazandırıldığını ifade etti.

Selçuk, 26 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi olmayanların artık çalıştırılamayacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yeni uygulama ile bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e yükseltildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Aralarında Taşlama Tezgah İşçisi, Haddeci, İplik Operatörü, Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı, Deri İşlenti Operatörü, Liman Forklift Operatörü, Yüksek Gerilim Montaj ve Teçhizat Test Elemanının da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işverene veya işveren vekiline, tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacaktır. Bu bakımdan işverenlerimizin ve işçilerimizin bu konuda duyarlı olması gereklidir."

- "Sınav ve belge ücretleri devlet tarafından ödeniyor"

Mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin de hükümet tarafından karşılandığını hatırlatan Selçuk, bu teşvikle, çalışan ve işverene ilave mali yük getirmeden, çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçme, değerlendirme ve belgelendirme olanağı sağladıklarını kaydetti. Selçuk, "Bu çerçevede 718 bin 668'i zorunluluk kapsamındaki mesleklerde olmak üzere toplamda 792 bin 695 MYK mesleki yeterlilik belgesi verdik." ifadesine yer verdi.

- Belge zorunluluğunu karşılayan evrak

Açıklamada, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğuna ilişkin hatırlatmalar da yer aldı.

Tebliğlerde yer alan mesleklerde çalışanların Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi, ustalık belgesi veya mesleki ve teknik eğitim programlarından alınmış diplomaya sahip olmaları gerektiği, bu üç belge dışındaki belgelerin, belge zorunluluğu kapsamında çalışma şartını kapsamadığına vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Belge zorunluluğunun tebliğ yayım tarihi"nden 12 ay sonra belgesiz kişilerin çalıştırılamayacağı da hatırlatıldı.

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