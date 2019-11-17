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26 mesleğe Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 10:53 | Son Güncelleme

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdiklerini bildirdi.

ANKARA, (DHA)- AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdiklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, Mesleki Yeterlilik Belgesinin önemine değinerek, 2015 yılından itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığını ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli işgücünün çalışma hayatına kazandırıldığını bildirdi. Selçuk, 26 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdiklerini, bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e yükseltildiğini kaydederek, "Aralarında, 'Taşlama Tezgah İşçisi', 'Haddeci', 'İplik Operatörü', 'Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı', 'Deri İşlenti Operatörü', 'Liman Forklift Operatörü', 'Yüksek Gerilim Montaj ve Teçhizat Test Elamanı'nın da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacaktır. Bu bakımdan işverenlerimizin ve işçilerimizin bu konuda duyarlı olması gereklidir" dedi.
'SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ DEVLET TARAFINDAN ÖDENİYOR'
Bakan Selçuk, mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin de hükümet tarafından karşılandığını belirterek, "Bu teşvik ile birlikte çalışan ve işverenlerimize ilave mali yük getirmeden çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçme, değerlendirme ve belgelendirmesi olanağı sağlıyoruz. Bu çerçevede 718 bin 668'i zorunluluk kapsamındaki mesleklerde olmak üzere toplamda 792 bin 695 adet Mesleki Yeterlilik Kurumu; mesleki yeterlilik belgesi verdik" ifadelerini kullandı.
BELGE ZORUNLULUĞUNDA GEREKLİ EVRAKLAR
Mesleki Yeterlilik belgesi zorunluluğunda tebliğ yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra belgesiz kişiler çalıştırılamamaktadır. Buna göre, tebliğlerde yer alan mesleklerde çalışan kişilerin Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi veya mesleki ve teknik eğitim programlarından (meslek lisesi) ilgili alan ve dallardan alınmış diplomaya sahip olmaları gerekmektedir. Bu üç belge dışında yer alan belgeler belge zorunluluğu kapsamında çalışma şartını karşılamamaktadır.

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