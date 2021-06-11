26 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığı tespit edildi!

NordLocker'ın iddiasına göre, bir kötü amaçlı yazılım, 2018 ile 2020 yılları arasında milyonlarca kullanıcının oturum açma bilgisini çaldı.

FACEBOOK, APPLE VE INSTAGRAM DA DAHİL

Keşfedilen kötü amaçlı yazılım saldırısı ile Windows çalıştıran 3,25 milyon bilgisayardan ödeme bilgilerinin ele geçirildiği iddia ediliyor. Araştırmacılar, çalıntı kişisel bilgilerle dolu 1,2 terabaytlık bir veritabanı keşfedildiğini aktarıyor. Hesapları hedef alınan diğer firmalar arasında eBay, Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter gibi firmaların olduğu iddia ediliyor.

İNSANLARIN EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ

İddiaların arkasındaki şirket, kötü amaçlı yazılımın e-posta ve Adobe Photoshop 2018'in ön yüklemeli sürümleri ve bir dizi bilgisayar oyunu da dahil olmak üzere yasa dışı yazılımlar aracılığıyla iletildiğini tespit ettiği söylüyor. Kurbanların web kameralarının kötü amaçlı yazılım tarafından ele geçirildiği ve ardından insanların kullandıkça ekran görüntülerini aldığı da yine iddialar arasında.

Siber saldırılarının oldukça tehlikeli bir hale geldiğini söylememiz mümkün. Hatırlarsanız sabah saatlerinde dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts'ın da siber saldırı kurbanı olduğu aktarılmıştı.

