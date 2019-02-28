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26 milyonluk büyük ikramiye Bodrum’a çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 23:24 | Son Güncelleme

Süper Loto’da 11 haftadır devreden büyük ikramiye Muğla’nın Bodrum ilçesine çıktı.

Süper Loto’da 11 haftadır devreden büyük ikramiye Muğla’nın Bodrum ilçesine çıktı. 6 bilen talihli 26 milyon TL’nin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’da 6 bilen bir kişi 26 milyon 181 bin 291 liranın sahibi oldu. 10, 11, 22, 24, 42, 43 numaralarını tahmin eden talihlinin kuponu Bodrum’dan yatırdığı öğrenildi.
Bu haftaki çekilişte 5 bilen 95 kişi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kişi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kişi 15 lira 40’ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

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