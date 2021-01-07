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26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?

07.01.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?

Şehirler arası seyahat ederken otomobillerin arkasında bulunan plakaların nereye ait olduğunu merak ederiz. Hangi plakanın nereye ait olduğu, genel kültür bilgisinin bir parçasıdır. Ayrıca bu konuyla bilgi yarışmalarında da sıklıkla karşılaşırız. Peki ülkemizdeki 81 ilin araç plakalarından biri olan 26 nerenin plakası, 26 plakası hangi ilde kullanılır? İşte bunun cevabı...

Ülkemizde tüm illerin kendilerine ait plaka kodu vardır. Plaka yönetmeliğine göre her otomobilin arkasında bu plaka numaralarının bulunması zorunludur. 26 plaka kodu da, 1'den 81'e kadar değişiklik gösteren plaka numaralarından birisidir. Peki 26 nerenin plaka kodu, hangi şehirde kullanılıyor? İşte bu sorunun yanıtı ve detayları!

26 Nerenin Plakası?

Sıkça karşılaştığımız 26 numarası Eskişehir ilimize ait bir plaka imidir. Eskişehir iline kayıtlı otomobil, kamyon, motorsiklet ve benzeri plaka taşıması zorunlu tüm taşıtların arkasında 26 araç plakasını görebilirsiniz. Alfabetik kurala göre 25 plaka numaralı Erzurum ilinden hemen sonra gelen Eskişehir'in araç plakası 26'dır. Eskişehir'den sonra ise yine alfabetik dizilim kuralına uygun olarak 27 plaka ile Gaziantep gelir.

Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda kullanılan taşıtların resmi bir plakasının olması zorunludur. Bu nedenle her aracın plaka tahsis işlemlerinin yapılması gerekir. Eskişehir ili için bu işlemler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilir ve ilgili araç plakası bu şekilde resmiyet kazanır.

Ayrıca, Eskişehir'e bağlı ilçeler arasında da araç plakasının harf kodları değişiklik gösterir. İlçelerin kendilerine ait plaka harf kod sistemi vardır. Peki Eskişehir'in ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? İşte Eskişehir'e bağlı ilçelerin araç plaka detayları...

Eskişehir'deki İlçelerin Araç Plakası Kodları

Eskişehir'e kayıtlı tüm araçların plaka numarası 26'dır. Bunun yanında, Eskişehir ilçelerinin birbirinden farklı plaka harfleri vardır. Bu harf kodlarının anlamını bilirseniz 26 ile başlayan bir plaka gördüğünüzde Eskişehir'in hangi ilçesine ait olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Eskişehir ilçelerinin plaka kodları aşağıdaki gibidir:

Çifteler İlçesinin Araç Plaka Kodları

Aşağıdaki ifadeler ilk plaka kodu ile yanındaki plaka kodu arasındaki harf ve rakama bağlı tüm kodları ifade eder. Örneğin, 26 AA 001'den 26 AZ 999'a kadar ifadesi bu aralık içerisindeki tüm plakaları gösterir.

  • 26 FT 001'den 26 FT 999'a kadar
  • 26 ZA 001'den 26 ZZ 999'a kadar
  • 26 FV 001'den 26 FZ 999'a kadar

Odunpazarı İlçesinin Araç Plaka Kodları

  • 26 AA 001'den 26 AZ 999'a kadar
  • 26 KA 001'den 26 KZ 999'a kadar
  • 26 NA 001'den 26 NZ 999'a kadar
  • 26 D 0001'den 26 D 9999'a kadar
  • 26 EA 001'den 26 EZ 999'a kadar
  • 26 DA 991'den 26 DZ 999'a kadar
  • 26 M 0001'den 26 M 9999'a kadar
  • 26 FA 001'den 26 FS 999'a kadar
  • 26 FU 001'den 26 FU 999'a kadar
  • 26 RA 001'den 26 RZ 999'a kadar
  • 26 MA 001'den 26 MA 999'a kadar
  • 26 T 0001'den 26 T 9999'a kadar
  • 26 PA 001'den 26 PZ 999'a kadar
  • 26 S 0001'den 26 S 9999'a kadar

Seyitgazi İlçesinin Araç Plaka Kodları

26 LA 001'den 26 LZ 999'a kadar

Sivrihisar İlçesinin Araç Plaka Kodları

26 HA 001'den 26 HZ 999'a kadar

Beylikova İlçesinin Araç Plaka Kodları

26 YA 001'den 26 YZ 999 kadar

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