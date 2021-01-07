26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?

Ülkemizde tüm illerin kendilerine ait plaka kodu vardır. Plaka yönetmeliğine göre her otomobilin arkasında bu plaka numaralarının bulunması zorunludur. 26 plaka kodu da, 1'den 81'e kadar değişiklik gösteren plaka numaralarından birisidir. Peki 26 nerenin plaka kodu, hangi şehirde kullanılıyor? İşte bu sorunun yanıtı ve detayları!
Sıkça karşılaştığımız 26 numarası Eskişehir ilimize ait bir plaka imidir. Eskişehir iline kayıtlı otomobil, kamyon, motorsiklet ve benzeri plaka taşıması zorunlu tüm taşıtların arkasında 26 araç plakasını görebilirsiniz. Alfabetik kurala göre 25 plaka numaralı Erzurum ilinden hemen sonra gelen Eskişehir'in araç plakası 26'dır. Eskişehir'den sonra ise yine alfabetik dizilim kuralına uygun olarak 27 plaka ile Gaziantep gelir.
Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda kullanılan taşıtların resmi bir plakasının olması zorunludur. Bu nedenle her aracın plaka tahsis işlemlerinin yapılması gerekir. Eskişehir ili için bu işlemler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilir ve ilgili araç plakası bu şekilde resmiyet kazanır.
Ayrıca, Eskişehir'e bağlı ilçeler arasında da araç plakasının harf kodları değişiklik gösterir. İlçelerin kendilerine ait plaka harf kod sistemi vardır. Peki Eskişehir'in ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? İşte Eskişehir'e bağlı ilçelerin araç plaka detayları...
Eskişehir'e kayıtlı tüm araçların plaka numarası 26'dır. Bunun yanında, Eskişehir ilçelerinin birbirinden farklı plaka harfleri vardır. Bu harf kodlarının anlamını bilirseniz 26 ile başlayan bir plaka gördüğünüzde Eskişehir'in hangi ilçesine ait olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Eskişehir ilçelerinin plaka kodları aşağıdaki gibidir:
Aşağıdaki ifadeler ilk plaka kodu ile yanındaki plaka kodu arasındaki harf ve rakama bağlı tüm kodları ifade eder. Örneğin, 26 AA 001'den 26 AZ 999'a kadar ifadesi bu aralık içerisindeki tüm plakaları gösterir.
26 LA 001'den 26 LZ 999'a kadar
26 HA 001'den 26 HZ 999'a kadar
26 YA 001'den 26 YZ 999 kadar
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