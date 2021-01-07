26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?

Ülkemizde tüm illerin kendilerine ait plaka kodu vardır. Plaka yönetmeliğine göre her otomobilin arkasında bu plaka numaralarının bulunması zorunludur. 26 plaka kodu da, 1'den 81'e kadar değişiklik gösteren plaka numaralarından birisidir. Peki 26 nerenin plaka kodu, hangi şehirde kullanılıyor? İşte bu sorunun yanıtı ve detayları!

26 Nerenin Plakası?

Sıkça karşılaştığımız 26 numarası Eskişehir ilimize ait bir plaka imidir. Eskişehir iline kayıtlı otomobil, kamyon, motorsiklet ve benzeri plaka taşıması zorunlu tüm taşıtların arkasında 26 araç plakasını görebilirsiniz. Alfabetik kurala göre 25 plaka numaralı Erzurum ilinden hemen sonra gelen Eskişehir'in araç plakası 26'dır. Eskişehir'den sonra ise yine alfabetik dizilim kuralına uygun olarak 27 plaka ile Gaziantep gelir.

Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda kullanılan taşıtların resmi bir plakasının olması zorunludur. Bu nedenle her aracın plaka tahsis işlemlerinin yapılması gerekir. Eskişehir ili için bu işlemler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilir ve ilgili araç plakası bu şekilde resmiyet kazanır.