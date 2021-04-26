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  4. 26 Nisan deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

26 Nisan deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

26.04.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege ve Akdeniz bölgesinde gerçekleşen depremler bir süredir devam ediyor. Küçük sarsıntılarla sık sık saklanan Ege Bölgesi’nde 26 Nisan itibariyle birçok deprem meydana geldi. Küçük şiddetli depremler olarak kaydedilen bu depremler arasında, dikkat çeken bölge Kuşadası Körfezi oldu. Akdeniz Bölgesi de oldukça hareketli gözüküyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

26 Nisan deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

26 Nisan itibariyle gece saatlerinde Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleşen iki deprem ise dikkat çekti. Merkezi Akdeniz olarak kaydedilen depremlerden biri gece saat 02:02 civarında gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedilirken, derinliği ise 8.8 olarak listelendi. Bir diğer ise yine Akdeniz merkezli olarak gece saat 03:10 civarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedilirken, derinliği 12.7 listelendi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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