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26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin son dakika günlük korona tablosu vaka ve vefat sayıları

26.04.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan koronavirüs tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerken Türkiye'nin güncel korona tablosunu duyuracak. Vaka sayısı geçen gün artarken, 26 Nisan korona tablosu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte, son dakika korona tablosu!

26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin son dakika günlük korona tablosu vaka ve vefat sayıları

26 Nisan son dakika koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. 26 Nisan vaka sayısı, hasta sayısı, vefat eden sayısı bilgileri az sonra belli olacak. Öte yandan, Kabine Toplantısı kararları da vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte, 26 Nisan korona tablosu...

26 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu ilerleyen dakikalarda Covid-19 sayfası üzerinden duyurulacak.

25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

25 NİSAN

25 Nisan 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Vaka sayısı düne göre düşerken can kaybında artış görüldü.

Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu.

Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.


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