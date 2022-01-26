26 Ocak İstanbul'da hangi yollar açık? İstanbul'da yollar açık mı kapalı mı?

İstanbul'da son birkaç gündür yoğun şekilde yağan kar, trafiği kilitlediği gibi çalışanların izin sayılması, özel araç yasağı gibi yeni tedbirlerin alınmasını beraberinde getirdi. İstanbul'da yolların kapanmasına neden olan kar sebebiyle yapılan çalışmalar devam ediyor. Peki İstanbul'da hangi yollar açık hangi yollar kapalı? İstanbul’a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamalarının kaldırıldığı duyuruldu. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR AÇIK?

Kuzey Marmara ve Tem Otoyollarının bütün araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açıldığı aktarıldı. Kar yağışının getirdiği olumsuzluklara karşı geçtiğimiz gün açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, , "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." diye konuştu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamalarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu olumsuz hava koşullarına karşı görev yapan 11 bin personelin 3 bin 900 araç ve ekipmanla çalıştığı ve zorlandıklarını belirterek, "Özellikle Mahmutbey Kavşağı ile Hadımköy Kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik maalesef önemli bir zaman durdu. Yine Yassıören ile Çatalca arasında da yine yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Trafik kısmen de olsa şu an işliyor. Ancak Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor." dedi.

VALİ YERLİKAYA ARAÇ SAHİPLERİNE SESLENDİ

Otoyol ve D-100’de park edilmiş araçlar görüldü. Kar yağışının yarattığı olumsuzlukları kaldırmak için ekip çalışması devam ederken Vali Yerlikaya, araç sahiplerinin, araçlarını almaları gerektiğini duyurdu.



