26 Ocak Van'da deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Van'da 01.55 sıralarında meydana gelen depremin Kandilli Rasathanesi tarafından 3.8 büyüklüğünde ve 5.0 km derinliğinde olduğu açıklandı. Depremin Van Ermişler'de olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından aktarılan son depremler bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanes, Kayseri Sarıoğlan'da 23.01.2022'de 02.33 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 4.4 km olarak açıklandı. Balıkesir Dursunbey'de 22.01.2022'de 22.31 sıralarında 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyuruldu. Depremin derinliğinin ise 11.49 km olduğu belirtildi.





