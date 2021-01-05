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  4. 26 öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

26 öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

05.01.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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26 öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Antalya'da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismar iddiasıyla 621 yıl hapse mahkum edilen öğretmen Mahmut Aydın Köksar'ın öğrencileri, "Anne ve babanıza bunları söylemeyin. Zaten ben sizi evlerinizdeki elektronik cihazların üzerinde bulunan kırmızı ışıklardan görürüm" sözleriyle korkuttuğu ortaya çıktı.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl kasım ayında karara bağlanan davada, tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın toplam 621 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanık ayrıca öğretmenlikten de menedildi.

'SARKINTILIK DEĞİL, CİNSEL İSTİSMAR'

Mahkeme, dava sonucuna ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. 221 sayfalık gerekçeli kararda, tarihi cezanın ayrıntılarına yer verildi.

Cinsel istismar sırasında sanığın bazı mağdurlara, “Nasıl, hoşuna gidiyor mu" şeklindeki söylemlerinin fiziki olarak sanığın öğrenciye cinsel saldırısı devam ederken meydana geldiği, bu sözlerin sarkıntılık değil, cinsel istismar olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi.

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'SİZİ EVLERİNİZDEKİ KIRMIZI IŞIKLARDAN GÖRÜRÜM'

Sanığın mağdur öğrencilere, “Beni şikayet ederseniz, bu olup bitenler duyulursa mesleğimden olurum, maaşımı alamam, kendi kızlarımı okutamam. Sizler de rezil olursunuz. Ayrıca, anne ve babanıza bunları söylemeyin. Zaten ben sizi evlerinizdeki elektronik cihazların üzerinde bulunan kırmızı ışıklardan görürüm" şeklinde söylemi ile çocukların duygularını sömürdüğüne vurgu yapıldı.

TECAVÜZE YELTENMİŞ

Bir öğrencinin beyanında, “Organ sokmaya çalıştı, ancak ben müsaade etmedim, izin vermedim" şeklindeki anlatımının da mahkemece 'vücuda organ sokmaya teşebbüs suçu' olarak kabul edildiğine işaret edildi. Yargılama boyunca herhangi bir pişmanlık duymayan sanığa indirim uygulanmadığı da belirtildi.

Kaynak: DHA


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